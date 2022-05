Péntektől csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak hatósági áron üzemanyagok a magyar kutakon, ám egyelőre nem világos az új rendelet gyakorlati megvalósítása az ARBŐ és az ÖAMTC osztrák autóklubok szerint.

A 24.hu egy osztrák lapra hivatkozva azt írja, az egyik autóklub szerint problémákat okozhat, hogy a kasszarendszerek részben nem képesek a helyzet kezelésére, Martin Grasslober, az ÖAMTC közlekedésirányítási szakértője pedig a fantáziát is hiányolja a gyakorlati megvalósítás kivitelezéséből.

Sebastian Obrecht, az ARBÖ szóvivője úgy látja, szerinte a döntéssel Magyarország uniós jogot sért, és kár, hogy így történik. Ezzel a megközelítéssel Grasslober is egyetértett, szerinte az uniós jog alapján a nem magyar autósokat diszkrimináció éri. Persze ők is tudják, hogy még ha jogszerűtlenségről is van szó, alkalmazkodniuk kell az új helyzethez, mert a szabályozás bírósági vizsgálata hónapokig is eltarthat, de még akkor nagyon alá is becsülték az időtartamot.

Kritizálta a szabályozást Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, szerinte ugyanis a benzinkutak úgynevezett totemoszlopain 480 forintos üzemanyagárat kell kiírni, tankolásnál kis számokkal 720 forintot, a kasszánál pedig 720 forint literenkénti árat kérnek el. Mindez fogyasztóvédelmi kérdéseket vet fel, nem beszélve arról, hogy hátrányosan különböztetik meg a külföldi állampolgárokat. A Mol szerint a cégre és többi piaci szereplőre nézve, és összességében a magyar lakosság számára is jó döntés volt a kettős ár bevezetése.