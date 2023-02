A japán Nippon Paper Industries Co. Ltd. mintegy 15 milliárd forintos beruházással akkumulátoralkatrész-üzemet épít Vácrátóton. Az állam 2,3 milliárd forinttal támogatja a beruházást. A japán vállalat vegyipari üzletága új üzemében hatvan új munkahely jön majd létre.

mielőtt a hivatásos hergelők itt is akcióba lépnek, szeretném elmondani, hogy a cellulózgyártás az egyik leginkább környezetkímélő technológia, amit e területen használni lehet

– szögezte le a külgazdasági- és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ha valaki hergelni akar,

akkor a fogmosással vagy annak abbahagyásával kell kezdenie, tekintettel arra, hogy a fogkrémben is felhasználják ezt az anyagot, az élelmiszeripar többi területéről már nem is beszélve.

A miniszter azt is tudatta: hazánk már ma is a világ negyedik legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártója, az elmúlt két évben tizenkilenc hónapban is az elektromos akkumulátor volt Magyarország első számú exportcikke.

Szijjártó Péter és Kikkava Juji, a Nippon Paper Industries vezérigazgatója Kép: MTI Fotó , Vajda János

Elmondta, az elektromosautó-ipar egyrészt a gazdasági növekedés hosszú távú garanciáját jelenti, továbbá, évtizedekre biztosítja az ország gazdaságának növekedését és a munkahelyek megvédését. Másrészt hozzájárul ahhoz a célkitűzésünkhöz, hogy a közlekedési ágazatot környezetvédelmi szempontból is átalakítsuk.

Ezért világosan és egyenesen kell beszélnünk arról, hogy akik ma az elektromos akkumulátorgyárak és beszállító vállalataik magyarországi telepítése ellen hergelnek, azok munkahelyek tízezreit veszélyeztetik, és azt akarják elérni, hogy ezek a munkahelyek valahol egy másik országban vagy más országokban jöjjenek létre

– tette hozzá.

Aláhúzta, az elektromosautó-ipar nem valami új, nem valami titokzatos, nem valami félelmetes dolog, mert az elmúlt hat esztendőben Magyarországon több mint húsz településen jöttek létre az elektromosakkumulátor-gyártáshoz kapcsolódó beruházások. Hozzáfűzte, hogy ez idő alatt negyvenhét beruházást jelentettek be ezen a területen, összesen 7000 milliárd forint értékben.

Kitért arra is, hogy a Japánba irányuló magyar export a tavalyi év első tizenegy hónapjában, 850 millió dollárral, rekordot döntött.