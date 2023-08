Naponta esnek egymásnak áraikkal a multik az Árfigyelőben – árulta el az Index megkeresésére Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke. A versenyhivatal vezetője szerint az Árfigyelő az élelmiszerek árának csökkentésére kényszeríti a multikat, és a korábban hatósági áras termékek közül csak a cukor ára emelkedett. A hazai élelmiszerinfláció még mindig magas, viszont csökkenő tendenciát mutat.

A kötelező akciók és az Árfigyelő tiszta vizet önt a pohárba. A multik jóval a 2021. októberi rögzített ár alatt versenyeznek a hatósági áras termékekkel. Nagyot zuhant a liszt, az étolaj és a 2,8-as UHT tej. A sertéscomb és a csirkemell sem drágult. Esik a tojás és a burgonya ára



– fejtette ki az Index érdeklődésére a GVH elnöke, hozzátéve, hogy az Árfigyelő az élelmiszerek árának csökkentésére kényszeríti a multikat, ezzel pedig rásegít a kormányzati intézkedésekre.

Számos termék ára csökkenni fog, amikor a piaci árak érvényesülnek. A megnövelt, 15 százalékos kötelező akciózással még olcsóbbá is válhatnak a most még ársapkás termékek az intézkedés kivezetése után – jelezte előre korábban Suppan Gergely, rámutatva, hogy ilyen termék lehet például a csirkemell. Az MBH Bank vezető elemzőjének állítása beigazolódott, az Árfigyelő csütörtöki adatai alapján csak a cukor drágult a korábban árstopos termékek közül, ám ennek is inkább világpiaci okai vannak a versenyhivatal szerint.

A kristálycukor árának növekedéséről a versenyhivatal közölte: a FAO adatai szerint közel 18 százalékkal nőtt a cukor világpiaci ára áprilisban, a márciusi árszinthez képest.

A magas cukorárak tartósnak ígérkeznek, mert

a világ legjelentősebb cukortermelő országaiban nagyon rosszak az idei terméskilátások,

a magas olajárak miatt a cukornád és a cukorrépa korábbinál nagyobb hányadából készül bioetanol,

a cukor tartalékkészletek lassan kimerülőben,

közben a globális kereslet tovább élénkül.

Az összes nagy láncnál mennyiségi limit lesz a volt árstopos alap élelmiszerekre

