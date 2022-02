Az Országgyűlés oldalán elérhető Orbán Viktor vagyonnyilatkozata is, amely alapján továbbra sincs megtakarítása a miniszterelnöknek, ugyanakkor a 2002-ben feleségével, Lévai Anikóval közösen felvett jelzáloghitelének tartozását mostanra teljes egészében törlesztette.

Orbán Viktor tavalyi, vagyis a 2020-as vagyoni helyzetét tükröző 2021-es vagyonnyilatkozatában sem tüntetett fel megtakarítást, illetve azt megelőzően sem. 2018 végére papíron összességében növelte a megtakarításait. A 2019-es vagyonnyilatkozatában még az állt, hogy 1 millió 395 ezer forintnyi banki tőkével rendelkezik.

A húszmillió forintos hiteltartozást folyamatosan csökkentették, 2021-es vagyonnyilatkozata alapján 882 ezer forintot kellett törleszteniük, a legfrissebb nyilatkozat szerint azonban mostanra a teljes összeget visszafizették - írja az Index.

Mostani nyilatkozatában is azok szerepelnek, amelyeket korábban is feltüntetett: résztulajdonosa egy 2002 májusában vásárolt XII. kerületi ingatlannak, illetve tulajdonosa a 2013 szeptemberében vásárolt felcsúti házának.

Áder Jánosnak megtakarításai

Áder János utolsó köztársasági elnöki vagyonnyilatkozata is megjelent, a leköszönő államfőnek több ingatlanban van tulajdona, melyek közé tartozik két II. kerületi lakás és egy kisoroszi családi ház is.

Az államfőnek megtakarításai is vannak, köztük 33 millió forint folyószámlán, 1,5 millió forint befektetési értékpapírban, 1690 dollár és 34 ezer euró devizaszámlán, és feltüntetett egy 23 ezer eurós életbiztosítást is. Ugyanakkor törlesztenie kell 37 millió forintos lakáshitelét.

Rogán Antal megtakarításai karcsúbbak lettek

Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének ugyan a megtakarításai 200 millióval csökkentek, de a találmánya idén is szép pénzt hozott a konyhára (a MobilSign rendszere), szabadalmáért 408 millió forintot kapott.

Szijjártó Péternek hízott a bankszámlája majdnem 10 millióval, szüleitől kapott 30 milliós kölcsönét viszont továbbra sem törlesztette a külügyminiszter. Varga Judit igazságügyi miniszternek eltűntek a megtakarításai, viszont Pintér Sándornak megvan még a Wartburgja is. Ráadásul a belügyminiszternek több mint 1 milliárd forinttal tartoznak.

Gyurcsány Ferenc támogatta a DK-t

A DK elnökének vagyonnyilatkozatában továbbra is a pápai és a kötcsei ingatlan szerepel. Értékpapír-megtakarításának árfolyamértéke 928 millió forintra hízott. „Lakásvásárlás foglaló és előleg” című követelése már 348 millió forint, itt feltüntetett 42 millió forint kölcsönt is.

A korábbi miniszterelnöknek 60 millió forintos bankhitele van, 288 millió forint értékpapír fedezetű hitel mellett. A Demokratikus Koalíciónak nyújtott egyéb vissza nem térítendő támogatás címén 47 millió forintot, valamint 25 millió forint kölcsönt.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének vagyonnyilatkozatában szerepel egy 2300 kötetes könyvtár, amelynek az értékét 1,2 millió forintra becsüli, valamint egy 3240 darabos érmegyűjtemény, 1,4 millió forintos értékkel.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester megtakarításai között van 8,5 millió forint önkéntes nyugdíjpénztárban, 442 ezer forint nyugdíjbiztosításban, 1,7 millió forint lakástakarékban. A megtakarítások mellett látható 20 millió forint pénzintézettel szembeni tartozás is - írja az Index.

Lázár eladósodott, Völner vagyona megcsappant

A nyilvánosságra került nyomozati anyagokkal szemben Völner Pál bevallott vagyona nem gyarapodott, hanem 10 millió forinttal csökkent tavaly: a korrupcióbotrányba keveredett fideszes politikus január közepén már leadta tavalyi évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát, amelyben idén már nem szerepelt 8,5 millió forintnyi takarékbetét és 1,5 millió forint készpénzzel is kevesebbet tüntetett fel, sőt, 2020-as Škodáját is visszaadta.



A kormánypárti politikusok között az egyik legnagyobb „mozgás” Lázár János vagyonnyilatkozatában volt: a korábbi miniszter ingatlanbirodalma ezúttal négy tétellel hízott – összesen több mint 30 hektárnyi szántót vásárolt Hódmezővásárhelyen. Készpénzállománya milliókkal, tartozása tízmilliókkal nőtt egyetlen év alatt.

Az egyik „legszórakoztatóbb” vagyonnyilatkozatot idén Kocsis Máté adta le: a Fidesz frakcióvezetőjének egy családi vállalkozásából is van jövedelme, de ezúttal nem árulta el, hogy mennyi – nemes egyszerűséggel annyit írt, hogy „éves forgalomtól függő”.