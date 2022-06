Az áprilisban megválasztott országgyűlési képviselőknek az eskütétel után harminc napjuk volt, hogy megírják a friss vagyonnyilatkozatukat. Szerda este járt le a határidő, és éjfélkor kikerültek a dokumentumok az Országgyűlés honlapjára - derül ki a Telex összefoglalójából.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke vagyonnyilatkozata szerint tisztes felső középosztálybeli életet él: felcsúti háza és XII. kerületi lakása változatlanul megvan, utóbbinak továbbra is csak felerészben ő a tulajdonosa. Autója, hajója, repülője és egyéb közlekedési eszköze továbbra sincs, mint ahogy egyetlen céghez sincs köze. A miniszterelnöki és képviselői tiszteletdíján kívül más juttatást vagy ajándékot idén sem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában.

Kövér László házelnök most félmillióval kevesebb megtakarításról tudott beszámolni, mint január végén, amikor ötmillió forintja volt a bankban. A 10 milliós hiteltartozásából ugyanakkor törlesztett: míg a januári bevallásában 9 millió 77 ezer forint szerepelt, a friss nyilatkozat szerint már csak 9 millióval tartozik. Továbbra is megvan a szigetszentmiklósi háza és a Skoda Suberb autója.

Hogy állnak a miniszterek?



Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke 154 ezer forinttal csökkenő vagyonról számolt be az elmúlt öt hónap mérlegeként. Január végi vagyonnyilatkozatához hasonlóan most is 616 millió forintja van takarékbetétben. Egy évvel ezelőtt, még 822 millió forintról tudott beszámolni. Még nem kapta meg idén a jogdíjat a találmánya után, amely tavaly 408 millió forintot hozott a konyhára. A Mobilsign 2017-ben jelent meg a fideszes képviselő vagyonnyilatkozatában, és öt év alatt összesen 830 millió forint bevétele volt ebből.

Szijjártó Péter külügyminiszter bankszámláján 3,611 millió forinttal több van most, mint januárban. Friss vagyonnyilatkozata szerint összesen több mint 13,58 milliót tart a bankban. A miniszter családi kölcsöne továbbra is 30 millió forint.

Navracsics Tibornak, a Fidesz régi-új parlamenti képviselőjének egyben területfejlesztési miniszternek utoljára 2014-ben kellett Magyarországon képviselői vagyonnyilatkozatot tennie. A budakeszi családi háza továbbra is megvan, ám azóta több ingatlant is vett: 2021-ben egy 1661 négyzetméteres építési telket vett Rigácson, míg hat évvel korábban egy 42 négyzetméteres balatonszemesi üdülőt, aminek fele részben tulajdonosa.

Lázár János szintén régi-új fideszes képviselő egyben építésügyi és beruházási miniszter 2021-ben újabb földeket vásárolt a portfóliójába: mintegy 35 hektárnyi szántót Hódmezővásárhelyen. Készpénze a januári 14,5 millióról 18 millióra nőtt, miközben hitelintézetben továbbra is nyolcmilliót tart. Míg a januári bevallásában 7,7 millió forintot tüntetett fel könyvkiadásból származó bevételként, a friss nyilatkozatában ez már 8,1 millió – 2021-ben, egy Winston Churchillről szóló kötetet adott ki.

Mi a helyzet a másik oldalon?

Az ellenzék nem hivatalos vezére, Gyurcsány Ferenc DK-elnök értékpapír-megtakarításainak értéke jelenleg 587 millió forint. Továbbra is tartoznak neki 42 millió forinttal, és van egy 446 milliós követelése „lakásvásárlás foglaló és előleg” címén. A banki hitele 59,9 millió forint. Az Altus Portfólió Kft. januári bevallásában hatmillió forinttal szerepelt, durván fél év után valamivel több mint 7 millió szerepel ezen a szám.

Jakab Péter Jobbik-elnök vagyonnyilatkozata szerint továbbra is feleségével és három gyermekével él egy háztartásban, és továbbra is felerészben tulajdonosa annak a 106 négyzetméteres miskolci lakásnak, amit 2007-ben vettek. Június elsején 3,9 milliós megtakarításról számolt be, az akkori 8,2 millióhoz képest már csak 7,8 millióval tartozik a banknak.

Először kellett vagyonnyilatkozatot tennie Fekete-Győr Andrásnak. A Momentum volt elnöke 2018-ban a II. kerületben vett egy 43 négyzetméteres lakást, amit 155 ezer forintért ad ki havonta. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László vagyonnyilatkozata szerint Ásotthalmon rendelkezik egy bő félhektáros tanyával, szőlővel, aminek felerészben tulajdonosa 2017 óta. Három évvel később egy 0,89 hektáros szántót vett Ásotthalmon. Van ötmillió forint banki tartozása, 5,5 millióval pedig magánszemélynek tartozik.