Nagy István agrárminiszter a Napi.hu-nak adott interjúban kiemelte, hogy. Ezért is indított átfogó ellenőrzést a GVH.A tárcavezető arra emlékeztetett,. Ezek közül kiemelte a mindenki számára ismert áruhiányt, amiNagy István szerint isami újra hátrányos helyzetbe hozná a magyar tejágazatotA miniszter utalt arra is, hogy a következő időszakban lassul az áremelkedés üteme, és ez sok esetben árcsökkenéssel is járhat. Éppen ezért, viszont a kivezetése akkor már nem okoz megterhelő áremelkedést.