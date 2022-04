A szavazatok 98,95 százalékának feldolgozása mellett a Fidesz a listás szavazatok 53,1 százalékát szerezte meg, amely 2,74 millió szavazót jelent.

Az ellenzéki összefogás 35,04 százalékot tudott hozni, listájukra 1,8 millió ember szavazott.

Nagy meglepetésre a szélsőjobboldali Mi hazánknak 318 ezer szavazója volt, ami 6,2 százalékot jelentette a pártnak.

Egyéni kerületek

Az egyéni mandátumokból a Fidesz 88-at vitt el, míg az ellenzéki összefogásnak csak 18 helyet sikerült megszereznie.

A mandátumeloszlás a következő lesz:

Fidesz-KDNP: 135 fő

Ellenzéki összefogás: 56 fő

Mi hazánk: 7 fő

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 fő

Budapest-vidék ellentét

Míg vidéken ellenzéki színekben csak Mellár Tamás tudott győzni Baranya 1-es választókörzetében és Szabó Sándor Csongrád 1-esben, Budapesten két kerület kivételével az összefogás tarolt.

A fővárosban csak XVI. és XVII. kerület adott fideszes képviselőt a Parlamentnek.

Lázár János legyőzte Márki-Zay Pétert

A csongrádi 4-es számú választókerület azért került a figyelem középpontjába, mert itt csapott össze a kormány korábbi erős embere Lázár János és Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter. A párharc Lázár János győzelmét hozta, aki a szavazatok több mint 52 százalékát szerezte meg szemben Márki-Zay Péter kevesebb mint 40 százalékával.

Lázár János győzelmi beszédében elismerte, hogy ez elégtétel számára és visszakapták a becsületüket.

Választási furcsaságok



A Tiszta szavazás program számos szabálytalanságot talált a választás során. Ilyen volt többek között, hogy

a Borsod megyei Ongán 10 ezer forintot adtak egy szavazatért,

Makón disznóhúst osztottak a szavazóknak,

Gyöngyösön utaztatták a választókat és megtámadták a civil szervezet őrszemeit,

Alsózsolcán szintén szervezetten vitték a választókat a szavazóhelyekhez,

Nagykállón egy pap kiabált egy civil aktivistával,

Hortobágyon tanyajárat néven menetrendszerű buszjáratot hirdetett meg a Hortobágyi Önkormányzat és úgy szállította a szavazókat,

és több településen bekísérték az embereket a szavazófülkébe.

Márki-Zay Péter vasárnap esti beszédében is utalt ezekre a visszásságokra, amikor úgy fogalmazott, hogy vereségét elismeri azonban a választás tisztaságát vitatja.

Orbán Viktor győzelmi beszédében úgy fogalmazott, hogy "hatalmas győzelmet arattunk, akkora győzelmet, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan". Orbán azt üzente a nemzetközi szervezeteknek, hogy kidobott pénz volt, amit a baloldalra költöttek. Most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni - tette hozzá. Ebben az egyesült ellenzék mellett ott voltak a nemzetközi erők, de még az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt is megemlítette.

Nagy különbségek



Különösen nagy különbségek alakultak ki több választási körzetben is, a legnagyobbat Gyopáros Alpár nyerte Csornán (Győr-Moson-Sopron megye 3. választási körzet), aki a szavazatok 71,86 százalékát szerezte meg. Hasonló mértékben kerekedett felül ellenfelén Kisvárdán (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3.) Seszták Miklós, ő 66,25 százalékot ért el, Potápi Árpád pedig Dombóváron (Tolna 2.) 63,29 százalékot hozott össze), míg Balassagyarmaton (Nógrád 2.) Balla Mihály 61.09 százalékot.

Gattyán György összehozott 1 százalékot

A Gattyán György milliárdos által alapított MEMO párt pár hónap alatt egy százalékos (1,09%) párttá tudott nőni, amellyel költségvetési támogatásokra is jogosult.

"Gyerekvédelmi" népszavazás

A "gyerekvédelminek" nevezett népszavazás mind a négy kérdése érvénytelen lett, ugyanis nem szavazott érvényesen legalább az összes választópolgár fele.