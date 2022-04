Az első, alacsony feldolgozottság alapján közölt adatok szerint tetemes győzelemre készülhet a kormánypárt, az ellenzék mégis arra számít, hogy fordulni fog az este során az eredmény – mondta a Napi.hu-nak Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció (DK) európai képviselője az ellenzék eredményváró rendezvényén.

A DK szerint is aggályos a választás tisztasága, úgy tapasztalják, hogy rengeteg ellenzékre leadott szavazatot semmisítettek meg a határon túl.

Kapcsolódó Székesfehérvár egyelőre a Fidesznek áll

A DK álláspontja szerint a mostani rendszer, amikor a külföldön élő magyaroknak gyakran órákat kell utazniuk, hogy leadják a szavazatukat, önmagában választási csalásnak tekinthető. A DK álláspontja szerint eleve nem szabadna olyannak szavazati jogot biztosítani, aki soha nem élt Magyarországon.

A mostani állapotok szerint olyanok is szavazhatnak, akik már nem is élnek, csak valamikor rákerült a nevük a külföldi szavazójegyzékre, és most könnyen vissza lehet élni az adataikkal.