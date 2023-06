Júliustól már a vendéglátóüzletek és turisztikai attrakciók számára is bevezetendő NTAK adatszolgáltatási kötelezettség mostanra szinte kézzelfogható kihívássá vált, éppen ezért javasolta a szakaszos bevezetést a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Amit most úgy tűnik, hogy a kormány meg is fogadott.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a kormány elé azt a javaslatot terjesztette be június elején, miszerint csak a 100 millió forint nettó árbevétel feletti szolgáltatók legyenek az első szakaszban érintettek. Esetükben is vendéglátóüzletenként vagy attrakciónként kell a nettó bevételt számolni, de annak is csak a vendéglátásból vagy az attrakcióhoz kapcsolódó jegyértékesítésből származó részét.

2023. július 1. napjától a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására kizárólag azon:

vendéglátóüzlet üzemeltetője köteles, amelynek a mindenkor hatályos TEÁOR-nómenklatúra szerinti vendéglátás-tevékenységből származó 2022. évi nettó árbevétele,

turisztikai attrakció üzemeltetője köteles, amelynek a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot”

– olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányrendeletből. Eszerint teljes egészében megfogadták az MTÜ javaslatát – írja az Index.

