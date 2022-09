Ahogy a teljes magyar agrárszektor, úgy a paprikatermesztők számára is komoly kihívásokat hozott az elmúlt egy év. Az aszály, a drasztikus energiaár-növekedés, a hatalmas infláció közvetlenül befolyásolta az eredményeiket. Ugyanakkor a gazdasági válság okozta helyzet a magyar gazdák számára akár kedvezően rendezheti át az európai felvevőpiacot – írja a közel ötszáz főt tömörítő DélKerTÉSZ szövetkezet közleménye.

- A mostani helyzet nemcsak kihívásokat, de lehetőségeket is hozott számunkra – árulta a magyar paprika napja alkalmából rendezett konferencián Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke. A hajtatott paprika és paradicsomfélék további külpiaci terjeszkedése és az alternatív fehérjeforrások – zöldborsó és csemegekukorica – iránti kereslet felfutása stratégiai szempontból is kitörési pont lehet a jövőben.

Előnyben a közelebbről szállító



Az üzemanyagok drágulása miatt a korábban bevett ellátási láncokon való szállítás drágább lett, például Észak-Afrikából magasabb áron juthatnak el a zöldségek a nyugat-európai piacokra. Magyarország közelebb esik a nyugat-európai országokhoz és még inkább a környező Közép-európai országokhoz, így megfelelő minőséget, mennyiséget tud biztosítani számukra.

A válság alatt tovább kell folytatni a fejlesztéseket, mind a termelés, mind pedig a logisztika és kereskedelem terén. A termelőknek a jövő szezonban is termelni kell, hogy a már jól kiépített piacokon továbbra is ott tudjanak lenni és a válságból való kilábalást követően a vevőik továbbra is ragaszkodjanak a termékeikhez.

