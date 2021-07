Horváth Péter megerősítette: hétfőn levelet kaptak az iskolák arról, hogy értesítsék a szülőket arról, hogy lesz oltási lehetőség augusztus utolsó két napján, és mérjék fel az igényeket. Az iskolák vállalhatták azt is, hogy oltópontok legyenek, akár az iskolaorvos is be tudja adni a Pfizer-oltást, de kérhetnek olyan orvoscsapatot, amely ezt meg tudja tenni helyben - írja az Infostart.hu.

"Ez azonban mára megváltozott, kedd délután kaptunk értesítést, hogy tekintsük ezt az adatigénylést tárgytalannak, nem kell visszaküldeni azt az adatlapot, amelyben a létszámadatokat meghatározhattuk volna." – mondta az elnök, és jelezte, mindkét levelet a tankerülettől kapták az iskolák.

Ám jelentős nehézséget jelent ilyenkor a diákok értesítése, hiszen sokan nincsenek is otthon vagy Magyarországon, de a tanulók egyébként sem követik nyáron az iskola honlapját vagy a központi Kréta-rendszert.

"Ennek az adatgyűjtésnek a pontossága megkérdőjelezhető lenne, nem állna arányban a befektetett energiával. Jobbnak láttam azt, ha ez későbbi időpontban kerül sorra, sőt szerintem az lett volna talán a legcélszerűbb, ha a honlapon való alapos tájékoztatás és figyelemfelhívás mellett az augusztus 31-i és szeptember 1-jei tanévnyitó ünnepségeken a diákok személyesen jelezhették volna ezt az igényüket. Az sokkal pontosabb felmérést tenne lehetővé, és akkor a következő hét elején pedig sor kerülhetne az oltásra" – mondta Horváth Péter. Jelenlegi tudomása szerint nem kapnak ennyi haladékot, hanem augusztus 16. után kell felmérniük az igényeket, az oltás két napja pedig marad augusztus 30. és 31.

A szakszervezet tiltakozik

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy a miniszterelnök által bejelentett augusztus 30-31 -i oltás - melyet a szülők 12-18 éves korú gyermekük részére igényelhetnek - megszervezése az oktatási intézmények feladata - olvasható a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közleményében.

Szerintük nyilvánvaló, hogy ez a pedagógusok bevonása nélkül nem lehetséges. Felhívják a fegyelmet arra, hogy a munkavállaló szabadsága alatt nem köteles rendelkezésre állni, azaz, naponta olvasgatni a mailjeit. Márpedig a pedagógusok jelenleg és az elkövetkező hetekben is szabadságukat töltik. Az intézményvezetők ezért megoldhatatlan feladatot kaptak.

Figyelmeztetnek arra is, hogy ha valakit szabadsága alatt munkára köteleznek, akkor az a nap nem szabadságnap, azt utólag ki kell adni a Munka törvénykönyve szerint.

Az oltásról szóló értesítés nem minősül kivételesen fontos gazdasági érdeknek vagy az oktatási intézmény működését közvetlenül és súlyosan érintő oknak, mivel az iskola csak az oltás helyszínéül szolgál legfeljebb, az oltások beadásának a működéséhez semmi köze, következésképpen erre hivatkozva eleve nem lehet a munkavállalót szabadságról visszarendelni - írta a PDSZ.