Varga Judit sem hagyta szó nélkül az Európai Bizottság közleményét

Az Európai Bizottság közleményben cáfolta Orbán Viktor miniszterelnök azon kijelentését, hogy azt akarnák, hogy a magyar kormány LMBTQ-aktivistákat és -szervezeteket engedjen be az óvodákba és az iskolákba. A Bizottság közleményét követően Varga Judit igazságügyi miniszter - vélhetően erre válaszul - a Facebookon posztolva továbbra is azt bizonygatta, amit a Bizottság cáfolt. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a helyreállítási terv elfogadása a törvény miatt hiúsult meg. A minszter azonban megjegyezte: a magyar gazdaság akkor is nőhet, ha az EU-tól egyetlen fillér sem érkezik az év végéig.