"Jövőre is támogatjuk a családokat, a munkahelyek létrejöttét, az adócsökkentést, a beruházások megvalósítását, a települések fejlesztéseit. Ennek megfelelően dolgoztuk ki a jövő év költségvetését is. Ebben a kormány számol a bevezetett brüsszeli szankciók hatásaival, a háború okozta energiaválság következményeivel, a háborús inflációval és az Európában kibontakozó gazdasági válsággal" - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Tiszafüred Városnapi díjátadó ünnepségén.

Jövőre is fennmaradnak a családokat érintő adó- és járulékkedvezmények. Folytatódik az Otthonteremtési program is, megmarad a 13. havi nyugdíj, a nyugdíjprémium és az infláció mértékének megfelelően a nyugdíjak tovább emelkednek a következő évben. Mindezek mellett emelkednek az egészségügy és az oktatás működésére és fejlesztésére rendelkezésre álló források is, valamint 2023-ban is folytatódnak az önkormányzati beruházásokat támogató programok: a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program - ismertette a tárca közleménye szerint Varga.

Kimagasló teljesítményt nyújtott a magyar gazdaság

A miniszter szerint Magyarország elmúlt éveit kimagasló teljesítmény jellemezte. "Igen gyorsan álltunk fel a járványt kísérő válságból, 2021-ben már 7,1 százalékos volt a növekedés, ami az idei év első negyedévére 8,2 százalékra emelkedett. A munkában állók száma is rekordot döntött, és a jövedelmek is jó ütemben nőnek. Nem haladhatunk előre anélkül, hogy biztosítanánk a fejlődés lehetőségét minden térség számára, tudva, hogy erős vidék nélkül nincs erős Magyarország" - fogalmazott Varga.