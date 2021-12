Elektromos autóbuszokkal tennék attraktívabbá a városi tömegközlekedést Dunaszerdahelyen - írja a pozsonyi Új Szó. Ősszel az Autómentes napon már ízelítőt kaphatott a város vezetése és a média képviselői abból, hogy milyen lehet elektromos busszal bejárni a várost. Hájos Zoltán polgármester akkor azt mondta, hogy csak akkor tudják elektromos járművekre cserélni a város gépparkját, ha erre EU-s forrásokat hívhat le az önkormányzat.

Most lehetőség nyílt erre, és a képviselők is támogatták, hogy a város bekapcsolódjon a felhívásba, amellyel növelnék a közösségi személyszállítás népszerűségét és vonzerejét. A polgármester a képviselő-testület legutóbbi ülésén elmondta, hogy két elektromos autóbusz beszerzésére pályáznak. Ha sikeres lesz a beadvány, akkor a két új jármű jövő szeptembertől állhatna forgalomba és ingyenesen szállíthatnák vele az utasokat a városban.

A két nyolc méter hosszú autóbuszban ötvennégy-ötvenhat férőhely van. Alacsony padlózatúak, a mozgáskorlátozottak is akadálymentesen utazhatnának. A projekt keretében egy töltőállomást is építenének az új járműveknek, a polgármester szerint heti egyszer-vagy kétszer kellene feltölteni a buszokat, erre éjszakai áramot is használhatnának, amivel még gazdaságosabb lenne a működtetésük. Az üzemeltetés során továbbra is számítanának a helyi autóbuszközlekedési-vállalat közreműködésére.