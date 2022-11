Az ötszörös rezsiköltség ellenére teljes szezonra rendezkedtek be a Városligeti Műjégpályánál – írja a Blikk. A világ egyik legnagyobb, 12 ezer négyzetméteres jégpályája csütörtökön hivatalosan is megnyílt a nagyközönség előtt.

Délután a Honvédség katonazenekara nyitotta meg a szezont, de reggel 9-től már jégre léptek az első vendégek, nyugdíjas törzskorcsolyázóink. Délelőtt már rengeteg iskolás, fiatal is érkezett, hiszen beindul újra a jeges oktatás is. Az advent közeledtével már minden hétvége telt házas, egy nap 6-7 ezer ember is megfordul nálunk” – mondta a pályát üzemeltető Budapesti Sportszolgáltató Központ ügyvezetője, Garamvölgyi Bence.

A jégpálya villanyáram-fogyasztása kiemelkedő, és az áram árának alakulása sajnos a belépőjegyek árába is beleszól. „2019-ben még nettó 20 forintot fizettünk kilowattonként, most azt látjuk, hogy 200 forint alatt nem fogunk év elején ajánlatot kapni. És ehhez az üzemeltetés egyéb aspektusai is jönnek, a mi gépházunk fűti a környék múzeumait, műintézményeit is. Előző évben egymilliárd felett volt a költségünk” - mondta Garamvölgyi.

Most bizonyos mérséklődés látszik az árampiacon, abban bíznak, ez a tendencia kitart jövő év elejéig. 3 millió kilowattóra áramot fogyasztanak egy évben, nagy része ebben a négy hónapban, novembertől februárig termelődik.

„Hamarosan elindítunk egy használtsportszer-akciót, tervezünk korcsolyaoktatást kifejezetten kárpátaljai gyerekeknek” - mondta az ügyvezető.