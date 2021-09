A nyári hónapok enyhülést hoztak a járványos időszakokban, meg is ugrott a költekezés a boltos világban. Így volt ez 2020-ban, szerény elmozdulással a korábbi szint fölé, és a legfrissebb statisztika szerint 2021-ben is.

Augusztusban is növekedést könyvelhettek el a boltosok, mennyiségben 4 százalék körülit, az átlagot tekintve persze. A heti monitoros statisztika a hagyományos boltok kasszaadatait adja közre, és már huzamosabb ideje 11 százalék körüli növekedést jelez a hagyományos boltok körében, ráadásul 2019-hez képest - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A megvásárolt, másik oldalról az eladott árumennyiséget tekintve persze ebből az ütemből jókorát farag a drágulás, de így is kikászálódni látszanak a boltosok a gödörből.

A 2021-es nyári hónapok növekedési ütemei eltérők, amit a vásárlási szokások formálódása mellett befolyásol az is, hogy az összehasonlítás alapját jelentő előző évben miként változott a boltos világ.

A korlátozásmentes nyár, a több itthoni nyaraló, a hosszabbítgatott hiteltörlesztési moratórium, mind felfelé húzta a mérleget. A hagyományos boltok egyre szélesebb körben tudták visszacsalogatni a régi vásárlókat, akik kitörve a bezártságból rohantak vissza az üzletekbe shoppingolni ész nélkül - emiatt a webáruházak növekedési üteme mérséklődött is a hőségben, strandidőben.

A boltos világ augusztusa július 10-augusztus 6. július 17-augusztus 13. július 31-augusztus 27. online kasszaadat (százalék) 11,4 11,1 11,3 változás 2021/2019 azonos időszakához képest (webáruházak, piacok nélkül), folyóáron Forrás: KSH

A polcra kirakott portékák beszerzési árainak megugrása több termékkörben azért megizzasztotta a boltosokat, a munkaerőhiány közepette a munkaszervezés sem egy könnyű mutatvány. De nőtt a boltos költekezés és az eladott árumennyiség.

A boltok forgalmának változása nyáron (százalék) június július augusztus 2019 4,2 6,8 5,1 2020 1,2 1,6 -1,8 2021 (becslés) 6,2 2,5 4,0 2021/2019 7,5 4,1 2,1 változás előző év azonos időszakához képest, kiigazítatlan volumenindex Forrás: KSH

A hagyományos boltos kör augusztusi forgalma kiszámítható a heti monitoros adatokból, 1130 milliárd forint körül zártak ebben a hónapban (néhány nap hiányzik még a statisztikából). A webes eladások növekedésében mérsékeltebb ütemmel lehet számolni, nyáron egyébként is fékezett habzású a webpiac, nyilván a nyaralgatások miatt is, ez a járvány előtt is így volt.