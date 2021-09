Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseménye miatt vasárnap 6.30-tól 17.30-ig szakaszosan és időszakosan lezárják a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér E porta - 4. számú főút - M0-ás autóút - M3-as autópálya bevezető - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - Kós Károly sétány - Hősök tere - Andrássy út útvonalat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel. A kongresszus záró szentmiséjét, az úgynevezett statio orbist vasárnap Ferenc pápa mutatja be a Hősök terén.

A vasárnapi záróesemény miatt a 20E, a 30-as, a 30A és a 230-as buszok módosított útvonalon, a Keleti pályaudvar helyett a Lehel térig járnak.

A 72M trolibusz a 75-ös trolival összevonva, az Orczy tér és a Jászai Mari tér között jár. A 70-es és a 73M trolibusz nem közlekedik.

A 74-es trolibusz helyett a 74A trolibusz közlekedik a Csáktornya park és a Mexikói út között, de előreláthatólag 16.00-ig a Mexikói út felé a trolik terelve, az Erzsébet királyné útján közlekednek, ahol a belváros felé át lehet szállni az 5-ös buszra.

A 76-os trolibusz módosított útvonalon, két szakaszon közlekedik a Jászai Mari tér és a Ferdinánd híd (Izabella uta), valamint a Keleti pályaudvar és a Károly körút (Astoria M) között.

A földalatti várhatóan 16:00-ig rövidített útvonalon, a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár.

A 100E és a 200E buszok forgalmát hatósági zárás miatt várhatóan több alkalommal is korlátozzák a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közelében. A 200E vasárnap napközben nem tér be a Cargo Cityhez. A lezárások a közúti forgalmat is érintik, ezért ezekben az időszakokban érdemes korábban elindulni a repülőtérre - közölte a BKK.

Az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatos további közlekedési változásokról és lezárásokról a BKK folyamatosan tájékoztatást ad. A legfrissebb információk a kozut.bkkinfo.hu oldalon olvashatók.