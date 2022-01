Összesen 28 millió forint tartozás miatt árvereztetett el egy 300 millió forintra értékelt budai villát a végrehajtó 2019-ben, az árverési nyertes így 162 millióért jutott hozzá a XII. kerületi, kissvábhegyi ingatlanhoz - írja a 24.hu. A bírósági végrehajtó, M. Eszter azóta letartóztatásban ül, a végrehajtói kar vezetését és Völner Pál igazságügyi miniszter-helyettest elsodró botrányba bukott bele több végrehajtó társával együtt.

A volt tulajdonos ügyvédje szerint M. Eszter hivatali visszaélést követhetett el, megsértette az arányosság és fokozatosság elvét azzal, hogy egyből ügyfele legértékesebb vagyontárgyát árvereztette el. Az ügyfelemnek volt 40-50 millió forintnyi ingó vagyona, volt a Balatonnál egy szintén 40-50 millió forint értékű nyaralója, bármelyikből ki lehetett volna elégíteni a hitelezői igényeket – magyarázta Czirmes György ügyvéd a hírportálnak.

„A vádlotti magatartás, bizonyítottság esetén, közvetlen sérelmet, vagyoni hátrányt okozott a vádindítvány benyújtójának az önkényesen megválasztott, árverés alá vont ingatlan kapcsán” – indokolt a Fővárosi Törvényszék, amikor a pótmagánvád elbírálására kötelezte a bíróságot tavaly januári határozatában. Bár lassan egy év eltelt, érdemi tárgyalás azóta sem volt. A Völner-ügy decemberi kirobbanása azonban felgyorsíthatta az eseményeket.

A villa korábbi tulajdonosa nem akart nyilatkozni a tulajdoni lapról ugyanakkor kiderült, hogy jelentős részben parkolási bírságoknak köszönheti, hogy bajba került, ugyanis több tucat végrehajtási jogot jegyeztek be a parkolási társaságok kérésére, akár már hatezer forintos tétel után is. Emellett egy pesti társasház is sok százezer forintos követelést jegyeztetett be közösköltség-tartozás címén az ingatlanra. Végül egy 28 millió forintos banki tartozás is felbukkant a tulajdoni lapon (aminek több mint a felét a tulajdonos kifizette, a végrehajtás ebben az esetben 12 millió forint adósság behajtására irányult) egy 98 ezer forintos BKK-s pótdíjköveteléssel együtt, ezután tűzte ki M. Eszter 2018 decemberében az árverést, amit hiába próbált a villa tulajdonosa bírósági úton megakadályozni.

Az árverés nyertese jól ismerheti a környéket, mivel a tulajdoni lap bejegyzése szerint mindössze pár házzal az elárverezett villa mellett lakik, ugyanabban az utcában. A tulajdonjogát 2020 januárjában jegyezték be. Azóta jelentős átalakítások történtek, kivágták a ház előtti fenyőfaligetet, hogy mélygarázst alakítsanak ki a helyén, valamint a manzárdtetőt is elbontották. Mindez alaposan megnehezítheti az eredeti állapot visszaállítását, amennyiben a bíróság érvényteleníti a végrehajtást.

Völner Pált decemberben gyanúsította meg a Legfőbb Ügyészség hivatali pozíciójával való visszaéléssel, valamint kenőpénzek elfogadásával. Alkalmanként 2-5 millió forintos tételeket fogadhatott el, hogy a végrehajtói kar vezetőjének, Schadl György kéréseinek megfelelő döntéseket érjen el az igazságügyi tárcánál. Az eddig ismert részletek szerint több mint 80 millió forintos vesztegetési pénz elfogadásával gyanúsítják. Az államtitkár lemondott, mentelmi jogát felfüggesztették.