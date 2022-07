Jelentősen csökkent az Velencei-tó vízállása. Az agárdi vízmérce májusban még a 100 centis szint felett volt, de a napokban már 80 centi alatt volt. Bár a vízminőség továbbra is jó, az alacsony vízállás és a hőhullám miatt - az fmc.hu beszámolója szerint - a bízügyi igazgatóság megkezdte az oxigéndúsítást, amire elsősorban a a halpusztulás megelőzése érdekében van szükség.

A levegőztető gép másodpercenként egy köbméter vizet forgat meg, négy nagy teljesítményű szivattyúból áll, ami egy úszóponton áll. A gép kompresszorával összesen több mint száz méter hosszan juttatnak oxigént a vízbe. Az egyik berendezés az Agárdi Park Strandon javítja a minőséget, de levegőztető lesz még Gárdonyban a Határárki kikötőnél és Velencén az északi kanyarban is.

Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója a Fehérvár Televíziónak azt mondta:

"A Velencei-tónak nagyon alacsony a vízállása, közel 50 centivel van a minimális üzemvízszint alatt. Mivel elérkezett az első hőhullám, és a víz is felmelegszik 27-28 fokra, így a tavalyi tapasztalatok alapján már most elővigyázatosságból, felkészülésből elkezdtük a Velencei-tó levegőztetését"

Szerdától a vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőség kárelhárítási fokozatot rendelt el a Velencei-tónál, ami azt jelenti 24 órás figyelőszolgálat indul és folyamatos laborméréseket kezdtek meg a területen. A napokban egy lánctalpas jármű is érkezik a tóhoz Győrből, annak érdekében, hogy ahol szükséges, be tudjanak avatkozni akár sekély vízben is. A Velencei-tóban a víz minősége megfelelő, minden strandon alkalmas a fürdőzésre.

By-pass és csapadék

A Velencei-tóból tavalyi is sok víz "tűnt el", igaz, idén tavaszra javult a helyzet. A májusi 100 centis vízálláskor dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és dékánja a Napi.hu-nak azt mondta: a 100 centis érték kedvezőbb a tavaly nyári 70 centi körüli mélypontokhoz képest, azért még mindig sok hiányzik belőle. Akkor a szakember hozzátette: persze nyáron, nyár végéig sok minden változhat. Ha hiányozni fog a csapadék, akkor könnyen lejjebb mehet a vízszint elsősorban a párolgási veszteség miatt. Ez történt most, amikor 80 centi alá süllyedt a vízmnérce.

“Ugyanakkor a szakemberek szerint továbbra sincs kritikus helyzet a Velence-tónál. El kell fogadni, hogy ez egy olyan tó, amely hajlamos a szélsőséges vízállások produkálására, szabályozás nélkül akár a kiszáradásra is. Utóbbitól azonban nagyon messze vagyunk” - mondta májusban dr. Bíró Tibor.

A Velencei-tónál elsősorban az hozhat látványos változást, ha a tó vízgyűjtő területein jelentős csapadék esik. Emellett azért megkezdődött a munka. Egyrészt a zámolyi tározóban úgynevezett száraz kotrás kezdődött, azaz eltávolítják az iszapot, ezt követően lehet feltölteni vízzel, de ez csak jövőre lehetséges a mostani munkálatok miatt. Emellett épült egy úgynevezett by-pass, megkerülő csatornát, azaz a tó vízellátását biztosító Császár-víz (gyakorlatilag egy patak) most már ki tudja kerülni a tározót és közvetlenül táplálja majd a tavat. Ugyanakkor a Császár-víz is csak akkor tud számottevő mennyiséget szállítani, ha az átlagosnál több lesz a csapadék.