Az infláció, a benzinár, a rezsiemelkedés, az euró-forint árfolyama, és a hamarosan bevezetésre kerülő adatszolgáltatási kötelezettség mellett még a csomagolóanyag drágulása is sújtja a vendéglátószektort. Rossz hír, hogy a papír – ami poharak, hamburger- és pizzásdobozok alapanyaga – drágult talán a legnagyobb mértékben.

A cellulóz árának jelentős növekedése miatt globális papírhiány alakult ki, amely a papír árát mintegy 30-40 százalékkal emelte, és a mai napig folyamatos emelkedést mutat. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest a csomagolóanyagok ára 40-50 százalékkal drágult, de olyan termék is van, aminek duplájára nőtt az ára. A szűkös kereslet is hajtja fel az árat, tehát további drágulás jöhet.

Vége a műanyagmentes júliusnak

Az emelkedő alapanyag- és rezsiárak szükségessé tették az éttermi árak emelését is, de ez az ár sokak szerint már elérte maximumot. Éppen ezért más területeken próbálnak csökkenteni a kiadásaikon a vendéglátósok, például az olcsóbb alapanyagokat és csomagolóeszközöket használnak. Ez azt jelenti, hogy

a korábbi zöld eredmények elúsztak: már kevésbé tartják szem előtt, hogy a doboz lebomlik-e használat után, de vendégek sem akarnak többet fizetni, hogy környezetbarát dobozban vigyék haza az ételt.

Az árkülönbség leginkább a poharaknál figyelhető meg: amíg egy hagyományos 2 dl-es műanyag pohár kb. 6 forint, a növényi keményítőből készülő (PLA) pohár 17 forintba kerül.

A kínai kapcsolatok felszámolása után a háborúval az orosz kapcsolatok is megszűntek. A magas szállítási költségek miatt sokan már csak európai partnerekkel dolgoznak – mondta a Pénzcentrumnak Győrvári Gábor, az Indepack Kft. ügyvezető tulajdonosa.

A tavaly júliusban megjelent korlátozó kormányrendelet elsősorban a műanyag tányérokra, szívószálra, italkeverőkre és bizonyos habdobozokra vonatkozott. Az elviteles dobozok nem kerültek a szabályozás hatókörébe, és ezek korlátozásáról továbbra sincs tervezet, legközelebb 2023-tól a műanyag poharakat szabályozzák. (A papírpoharak maradnak, függetlenül attól, hogy a belsejükben van néhány százaléknyi műanyag, hogy a nedvességgel szemben ellenállók legyenek.)

„A polisztirolnak és a polipropilénnek nem jósolok nagy jövőt (pl. sörös poharak és a vizes automaták melletti poharak). Ha a törvény nem ad egyáltalán haladékot és a műanyag poharakat egy az egyben száműzi, akkor a szakma ismét azzal fog szembesülni, hogy nem lesz megfelelő mennyiségű pohár a piacon. Továbbá a törvényalkotóknak lassan azt is be kell látniuk, hogy a mosogatható újrapohár használatának a szándékon túl nincs sok köze a környezetbarát bulizáshoz” – mondta Győrvári.

A legtöbb környezetbarát csomagolóeszköz alapanyaga a papír, de készülnek termékek cukornádból, bambuszból, fából, búzaszalmából is. Ide tartoznak a növényi keményítőből (rizs, búza, kukorica…stb) készült PLA termékek. A vendéglátóiparban jelenleg 70 százalékban hagyományos dobozokat adnak el és 30 százalék a lebomló, komposztálható csomagolóanyagok eladása. Tízből nyolcan azt mondják, hogy hajlandók fenntartható terméket választani akkor is, ha ez valamivel többe kerül, de végül csak 20 százalék az, aki valóban így is tesz.