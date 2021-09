A heti monitoros statisztika szerint a vendéglátás bevételei 11,6 százalékkal nőttek augusztusban (július 31. és augusztus 27. között). De nem az előző év, hanem 2019 azonos időszakához képest. Ez vastag növekedést jelent, hiszen a 2020-tól felpörgött járvány alaposan megtépázta a vendéglősöket is - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog.

A járványos hónapokban hatalmas pénzeket buktak a vendéglősök a járvány előtti időszakhoz képest. 2020-ban (márciustól, az első korlátozások bevezetésétől számolva) 500 milliárd, 2021 első félévében további közel 200 milliárd forintot. (És egyéves forgalmuk 2019-ben közel 1500 milliárd, 2020-ban pedig valamivel több, mint 1000 milliárd forint volt).

QP | Quality Placement

A tetemes veszteségeket viszont, amelyeket még mindig napról-napra maguk előtt görgetnek a vendéglősök, le kellene dolgozni, hiszen a soványka támogatások mellett minden tartalékot felemésztettek a járványos időszakok. Még jó, hogy az elvitelezést fel tudták pörgetni a egységek, ezzel sokan életben tudtak maradni, de nyilván sok veszteséggel körítve. Ezzel együtt is számos vendéglő elbukott, újranyitni már is nem tudtak.

Éppen az előbbiek miatt is sajnálatos az elvitelezés 5 százalékos áfakulcsának megszüntetése augusztustól (amit még 2020 november 14-től vezettek be). Hiszen ha a vendéglátós piac valamelyest vissza is rendeződik, sok-sok veszteség és költség (például a munkaerőhiány miatt) húzza még a zsebeket - és küszöbön a negyedik hullám.

Vendéglős bevételek (milliárd forint) június július augusztus 2019 133 144 156 2020 95 128 143 2021 130 160 174* *becslés heti monitor alapján Forrás: KSH

A nyári hónapokban a vendégek pénztárcájából a fizetőpincéreknél hagyott pénz júliust követően augusztusban is túllépte a járvány előtti szintet, augusztusban bevételi rekordot is döntött.