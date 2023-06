Elindult a Visz a vérem véradó kampány, aminek a célja, hogy 100 plusz egy véradó-toborzó képzésével minél több embert győzzenek meg a véradás fontosságáról. A Magyar Kórházszövetség, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Richter Anna díjas Visz a vérem projekt fogott össze azért, hogy minél többen adjanak vért Magyarországon. Statisztikai adatok szerint 2014 és 2022 között 64 ezerrel kevesebb véradás történt Magyarországon.

A kampánnyal egy olyan véradó hálózat jöhet létre, ami hosszabb távon is fenntartható, így a tudás és az elköteleződés megsokszorozódik.

Évente 230-250 ezren adnak vért, van aki évente többször is, mondta Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese. Hozzátette: a véradomány a legnagyobb segítség, amit másnak adhat az ember, annak pedig, aki kapja az életet jelentheti. A biztonságos hazai betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Aki vért ad, az három ember életét menti meg. Az adhat vért, aki egészségesnek érzi magát, még nincs 66 éves, de legalább 50 kilogramm.

Magyarországon a lakosság 3-4 százaléka véradó, a cél az lenne, hogy magyarok 5 százaléka adjon vért, mondta Pászthy Vera, a szekszárdi vérellátó vezető főorvosa.

A leggyakoribb vércsoportok Magyarországon:

A-s: 44 százalék,

0-s: 32 százalék.

B-s: 16 százalék,

AB-s: 8 százal3ék

A kampány azért is most indult el, mert június 14-e a Véradás Nemzetközi Napja. A nők évente négyszer, a férfiak ötször adhatnak vért. Abban is bíznak, hogy a nyári fesztiválszezon idején, a fiatalok között is egyre többen lesznek majd a véradók.

Magyarországon a KSH adatai szerint 2014 óta folyamatosan csökken a véradások száma. Míg 2014-ben 407 ezer véradás volt, tavaly ennél jóval kevesebb 343 ezer véradást történt.

Így csökkent az évek alatt a véradások száma:

2014-ben: 407 ezer,

2015-ben: 401 ezer,

2016-ban: 395 ezer,

2017-ben: 384 ezer,

2018-ban: 383 ezer,

2019-ben: 377 ezer

2020-ban: 326 ezer.

2021-ben: 330 ezer,

2022-ben: 343 ezer véradás volt.

A legrövidebb lejáratú vérkészítmény mindössze öt napig tárolható, így egyetlen nap sem maradhat véradók nélkül - hangzott el a kampányindító eseményen.

Tavaly már elindult a Pelikán-nap

Az Országos Vérellátó Szolgálat egy új szolgáltatást vezetett be, ez egy automatikus e-mailt jelent, azok számára, akik rendszeres véradók. Az elektronikus levél a következő véradás lehető legkorábbi időpontjáról tájékoztatja a véradókat. Ez nevezik Pelikán-napnak. Ez a nap jelzi majd, hogy a kötelező kivárási idő letelt, és az értesítés napjától a donor újra jelentkezhet véradásra. Két véradás között egyébként 56 napnak kell eltelnie a szervezet ennyi idő alatt regenerálódik.