A regisztráció egy korábbi uniós rendelet miatt szükséges. Az adatok az országos gyógyszerészeti intézet által fenntartott Nemzeti Orvostechnikai Regiszterbe kerülnének.

A rendszer már februárban élesedett volna, a szakmai szervezetek lobbija azonban ezt a nyárra tolta.

A Híradó több gyógyszertárat is keresett, de senki nem akart nyilatkozni. Azt viszont elmondták a módosítás kapcsán, hogy az nemcsak plusz adminisztrációt, hanem plusz anyagi terhet is ró rájuk. Több száz termékkör van, és 60 termékkör regisztrációja 66 ezer forintba kerül. Újabb termékkörök regisztrációja újabb összegeket emészt fel, így félő, hogy további termékkörök már nem kerülnek be a kínálatukba - írja az atv.hu.

Közben a gyógyászati segédeszközök piacán is egyre több olyan eszköz van, ami jelenleg nem elérhető. Ilyen például egy járást segítő eszköz, a fürdetőszék, a fürdőkád ülőke, a szobai mobil-wc, és az elektromos moped is.

Az Orvostechnikai Szövetség sürgős beavatkozást követel. Több ezer terméknek van ugyanis hatósági ára, ami csaknem két évtizede nem változott. A szervezet szerdán az EMMI-vel is tárgyalt. A szaktárca szóbeli ígéretet tett azoknak a termékeknek a beszerzésére, amelyekhez már most sem lehet hozzájutni a közfinanszírozott ár alatt.