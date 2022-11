Évente kevesebb mint tíz új házi gyermekorvos csatlakozik a gyermek alapellátáshoz – hívta fel a figyelmet a gyerek háziorvoslás problémáira Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke egy háttérbeszélgetésen.

Statisztikai adatok szerint Magyarországon jelenleg 1500 házi gyermekorvosi praxis működik és ugyanennyi vegyes praxis is van, ahol szintén ellátják a gyerekeket is. Most csaknem 140-150 praxis üres, a számuk folyamatosan emelkedik, a megürült praxisokban a beteg gyerekek ellátását helyettesítéssel oldják meg. Magyarországon a 18 év alattiak száma 1,3 millió főre tehető, őket jellemzően gyerekorvosok látják el, ez évente 8,8 millió orvos-beteg találkozást jelent.

Már ez egyetem alatt elvesztik a motivációt

Nem vonzó a fiatal orvostanhallgatók számára házi gyermekorvoslás, már a képzés során elvesztik motivációt – mondta Havasi Katalin. Ma az lehet házi gyermekorvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosként végzett valamelyik orvosegyetemen.

Számokban a gyerek és vegyes praxisok

Háziorvos, Vegyes praxis Házi gyermekorvos Praxis száma (db) 1496 1495 Ellátottak száma (millió fő) 0,2 1,09 Ellátott esetszám (millió darab) 1,8 8,8 Forrás: HGYE

A HGYE nem támogatja, hogy a megszűnő gyerekpraxisok feladatát a vegyes praxisok vegyék át, Havasi Katalin erre példaként azt mondta, a gyerekekre nem jó a nagypapa cipője, és az orvosa sem lesz megfelelő a számára.

Mint, ahogyan az egészségügy más területe a házi gyermekorvoslás is humánerőforrás problémákkal küzd,

a gyerekorvosok 30 százaléka 60 év alatti,

37 százalékuk 60-65 év között van,

az ennél idősebb gyermekorvosok aránya pedig szintén meghaladja a 33 százalékot.

A humánerőforrás helyzet ötéves távlatban nem túl rózsás

- tette hozzá a HGYE elnöke.

Egy friss kutatás szerint három éven belül a rezidensek 42 százaléka, a szakorvosjelöltek harmada, míg a már szakvizsgázottak 25 százaléka tervezi, hogy az alapellátásban szeretne majd dolgozni.

Ez a csekély érdeklődés Havasi Katalin szerint nem tudja enyhíteni majd az orvoshiányt.

Évente 40 fős alapellátási kvóta van a gyerekgyógyászatban, öt év alatt 200 gyerekorvost képeznek az orvosegyetemek, de 500-an fogják hamarosan elérni a nyugdíjkorhatárt.

Ha nem teszünk semmit, akkor lassan megszűnhet a gyermek alapellátás Magyarországon.

Pest megyében a legnagyobb a gyerekorvoshiány

Sokan nem is gondolnák, de Pest megyében és az agglomerációban vannak a legnagyobb ellátási problémák – mondta Havasi Katalin.

Példaként említette, hogy a központi régióban tízezer lakosra 11-12 gyerekorvos jut, Baranya megyében pedig 18.

Az orvosok leterheltek, átlagosan egy-egy praxisban 800-900 beteget látnak el a gyerekorvosok. Sokkal magasabb felszereltségű, sokkal modernebb rendelőkre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok is megtalálják a számításaikat, a telemedicinát még inkább be kell engedni a rendelőkbe és egy praxismodell is sokat segítene, hogy az utánpótlás biztosított legyen.

A rezsifrász elérte a rendelőket is

A HGYE felmérése szerint eddig a praxisok kétharmada maga fizette a rezsit, 30 százalékuk kapott önkormányzati támogatást, a rezsidíjak emelkedése után idén a praxisok támogatása 12 százalékra csökkent, a jövő évben pedig a praxisok 5-6 százaléka mondja biztosra, hogy az önkormányzatok valamilyen mértékben támogatják a működését.

A rendelőkben a fűtésszámlák a korábbi 50 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedtek – sorolta a nehézségeket a HGYE elnöke. Hozzátette: az orvosok fele nem tudja, hogy jövőre mennyi rezsit fog fizetni, ez pedig bizonytalanságot eredményez.

A koronavírus alatt megváltozott a világ, megváltozott a finanszírozás is, emelkedett az orvosok és a szakdolgozók bére, nőtt a praxisok finanszírozása is. A korábbi havi egymillió forintról 2,8-3 millió forintra emelkedett az az összeg, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a működésükhöz kapnak a praxisok, de ebből az összegből kell kigazdálkodni az egekbe emelkedett rezsiköltségeket, az asszisztens, a takarító, a könyvelő bérét is, ebből kell kifestetni a rendelőt vagy új eszközt vásárolni.

Az új koncepcióval kapcsolatban, ami a sajtóban a napokban megjelent, a HGYE elnöke megjegyezte, fontos lenne, hogy csökkenjenek az adminisztrációs terhek a rendelőkben. Át kell adni és bővíteni kell a kompetenciákat, példaként említette, hogy egy egyszerűbb lázas beteget a szakápolók is el tudnak látni – véli Havasi Katalin. Javaslataik között szerepel, hogy át kell alakítani a gyermekorvosi ügyeleti ellátást is, a telemedicina nyújtotta lehetőségek keretében ki lehetne alakítani egy telefonos triázsolást is.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol