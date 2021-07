A Futrinka Egyesület Tacskó Fajtamentés Facebook-oldalán számolt be minderről, amit a 444.hu idézett. Mint írták: ezek a szervezett lopások autóval történtek, és a tettesek most már Budapestre is feljárnak, mégpedig a XV. XVI. XVII. XVIII. kerületekbe.

Az a tacskó aki Kunágotáról érkezett volna szerencsés volt meg lett az eredeti gazdája, aki már 2 hónapja kereste. Nagyon sokan keresik a kutyájukat itt az FB-n is, nekünk is jelezték, vegyétek komolyan – hangsúlyozták a posztban.