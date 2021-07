Sorra adják át az új termelői és kereskedői piacokat szerte az országban. A közelmúltban ilyen vásárhelyek nyíltak többek között Abaújszántón, Bagon, Bogácson, Etyeken, Fürgeden, Kondoroson, Mezőszilason, Nagykőrösön, Sellyén, Tahitótfalun, Üllőn, de még hosszasan sorolhatnánk a településeket. Nagy István agrárminiszter az üllői piac átadóján beszélt arról, hogy a kormány még 2012-ben vezette be a termelői piac fogalmát, majd ezt követően támogatta a piacok kialakítását, így 2020-ra csaknem a háromszorosára emelkedett a számuk. Amíg 2012-ben 117, tavaly év végére már 324 termelői piac működött az országban. Támogatásból valósult meg többek között a békési város, Kondoros új piactere is.

„Itt kialakításra került egy zárt piacépület három üzlethelységgel, amelynek a bérlői már ki is nyitottak a mai napon. Ehhez tartozik még egy piacfelügyelői iroda, valamint a nyilvános illemhelyek is ebben az épületben kaptak helyet. A piachoz tartozik az árkád-rendszerű elárusító tér, ahol hatvan darab elárusító asztal várja az elárusítani vágyókat.” – nyilatkozta a dehir.hu-nak a Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere. A városvezető beszámolt arról is, hogy az épület mellett helyet kapott még egy harminc férőhelyes parkoló, egy elektromosautó-töltőállomás és egy kerékpártároló. Ehhez az ő esetükben egy nyertes, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik gazdaságfejlesztési pályázatára volt szükségük. Ennek a támogatásnak köszönhetően 189 millió forintból épült meg a piac és a hozza kapcsolódó infrastruktúra.

Piacok kialakítására és fejlesztésére az elmúlt években több pályázat is rendelkezésre állt. Jelenleg a Vidékfejlesztési Program részeként közel hatmilliárd forintból építenek, vagy építettek új piactereket. Az agrárminiszter szerint ebből a keretből az elmúlt időszakban mintegy 165 kérelmező jutott forráshoz.

Nagy István az új piacok tömeges nyitását nyilatkozataiban azzal indokolta, hogy a helyi termelőket szeretnék támogatni az új piacterekkel, így a koronavírus által okozott gazdasági károkat enyhíteni. El kívánják érni, hogy a vidék saját erőforrásaira támaszkodva erősítse önállóságát, növekedjen a munkaerő- és népességmegtartó ereje, és ehhez is a segítségükre vannak ezek a piacok. Arról is beszélt, hogy minden település központjában piacnak kellene állnia, ami hozzájárul a helyi gazdaság, termelők és közösségek megerősödéséhez. Elmondása szerint minden tizedik forintot a piacokon költik el az emberek, ezt az arányt pedig növelni kell.

Az agrárminiszter szólt arról is, milyen különbségek vannak termelői és kereskedői piacok között. Jogszabályi rendelkezés szerint a termelői piacok - a kereskedői piacokhoz képest - könnyített feltételek mellett üzemeltethetők, de csak kistermelők értékesíthetik ott a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeiket.