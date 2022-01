A Siemens Healthineers Naeotom Alpha CT készüléke egyedülálló, fotonszámláló technológiájának köszönhetően a hagyományos CT-kel szemben sokkal részletesebb térbeli felbontást tesz lehetővé, így akár a néhány milliméteres kóros elváltozások – a daganatoktól a meszes erekig, szűkületekig – is azonosíthatók a segítségével a Semmelweis Hírek cikke szerint.

A fotonszámláló detektorral felszerelt CT-berendezés valódi műszaki áttörést jelent – mondja Maurovich Horvat Pál. Az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója kiemelte, hogy a Naeotom Alpha a szürkeárnyalatos képeken túlmenően színes CT-felvételek készítésére is alkalmas a szöveti tulajdonságok alapján, így még pontosabb diagnózist tesz lehetővé az onkológia és a kardiológia mellett, a tüdő, a koponya és az ízületek képalkotásában is.

Az onkológiai diagnosztika terén nagy jelentőségű, hogy az új CT a 0,2 mm-es térbeli felbontás mellett alkalmas az elváltozások összetételének számszerű meghatározására, így a jó- és rosszindulatú daganatok nagyobb biztonsággal különíthetők el egymástól.

Hagyományos CT készülékekkel nehezen lehet megítélni a koszorúér-szűkület mértékét meszes lerakódás mellett, a fotonszámláló technológiának köszönhetően azonban a meszes plakk és a beültetett sztent „mögé is be lehet látni”, éppen ezért az új CT a szív- és érrendszeri betegségek azonosításában kiemelt szerepet tölthet be – hangsúlyozza Merkely Béla rektor.

Oroszné Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a Siemens Healthineers-nél több, mint 15 év kutató, fejlesztő munkája ért most célba. A fejlesztés során a szakemberek szem előtt tartották, hogy a berendezés a kardiológiai, az onkológiai és a pulmonológiai területek speciális képalkotási elvárásainak is megfeleljen. Az új CT képalkotási sebességével kapcsolatosan megjegyezte, hogy egy szívdobbanás ideje alatt a teljes szív leképezhető.