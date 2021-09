Hiba alulbecsülni az infláció tartós megemelkedésének kockázatát - mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke az Aegon Alapkezelő csütörtöki budapesti szakmai rendezvényén. Az előadásában emlékeztetett arra is, hogy az idei évben általánosságban is jellemző a világban az infláció megugrása, amely viszont csak részben kapcsolódik ahhoz a nagyon gyors helyreállási folyamathoz, amelyen a világgazdaság átmegy, hiszen az infláció gyökerei már a koronavírus-járvány előtt jelen voltak a világgazdaságban.

Az alelnök fontosnak nevezte, hogy Magyarországon sikerült a munkaerőpiacot megvédeni, a munkanélküliségi ráták alacsonyak maradtak, és az elmúlt időszakban csökkentek is. Szerinte azonban ahol lendületesebb az újraindulás, ott az infláció is gyorsabban jelenik meg, az újraindulás "ára" az infláció megugrása. Márpedig a helyreállítási folyamatot is gátolhatja, ha az infláció túl magas szintre emelkedik - vélekedett Virág Barnabás. A magyar jegybank számára tanulság, hogy foglalkozni kell az infláció kockázatával, másrészt védvonalakat kell felépíteni arra az esetre, ha a nagy jegybankok szűkítik az eszközvásárlási programokat.

Egyre több jegybank kezdett reagálni erre a helyzetre - és nem csak a feltörekvő országokban. Ami a régionkat illeti, az alelnök szerint a térség kettészakadt a helyzetértékelést és a reakciókat tekintve, Magyarországon és Csehországban proaktív kamatemelési ciklus indult, míg Lengyelországban és Romániában kivárnak.