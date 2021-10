Idén nemcsak a hőség, az erős napsütés, hanem az sem kedvezett a krizantémtermesztésnek, hogy az EU több növényvédőszer alkalmazását sem engedélyezi már. Ennek ellenére ez évben is több mint 10 millió tő krizantém terem hazánkban, így bőséges készlet áll rendelkezésre a halottak napjához közeledve - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A kamara szerint a főváros vonzáskörzetében és a nyugati országrészekben drágábban kel el a krizantém, de például az Alföldön alacsonyabbak az árak. Érdekesség, hogy Nyíregyháza térségében a fehér, nagyvirágúból van hiány, a környéken termesztett krémfehérből pedig túlkínálat.

A termelők számára gondot jelent az évtizedekig megbízható és bevált növényvédő szerek kivonása az európai piacról.

A hazai időjárás amúgy is túl meleg és napsütéses volt idén a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet és inkább árnyékot kedvelő krizantémfajtáknak. Ráadásul az egyre ellenállóbb rovarok is sok gondot okoznak, igaz ellenük egyre többen használnak növénykondicionáló biostimulátorokat. Mindemellett különösen az amerikai eredetű nyugati virágtripsz, valamint a különböző bakteriális és gombás fertőzések egyre nagyobb kihívást jelentenek - írták.

Ugyan tavaly is csökkent a hazai krizantémtermelés – akkor az évekig szokásos 20 millióhoz képest 17 millió szál virág került a piacra, alapvetően a koronavírus miatti gazdasági kockázatok miatt –, idén ennél is valamivel kevesebb várható. Ennek ellenére a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint lesz elegendő hazai virág: cserepes és különleges virágú vágott fajtákból is van bőven.