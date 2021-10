A VEP közben minden várakozást felülmúlva nőtt és 2021-re elérte 2030-as céljait: Paks után hazánk második legnagyobb erőműve lett. A VEP tulajdonosa és ügyvezetője, Dr. Molnár Ferenc ismertetve utóbbi 2 évének eredményeit bejelentette: a VEP minden várakozást túlszárnyalva olyan mértékben nőtt 2020-2021-ben, hogy mostanra elérte a 2030-as céljait. Már csak Paks kapacitása nagyobb, mint a legtisztább magyar erőműé.

Kitért arra is, hogy ebben a két évben gyakorlatilag a teljes önkormányzati szektort sikerült a program mellé állítani, közben közel 10-szeresre nőt a vállalkozási tagok száma, és elindult a lakossági VEP is – saját közösség-építési applikációval és az ingatlanok felújítását műszaki szakmailag és állami támogatás-elérés szempontjából is segítő új startup-okkal.

A program védnöke, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke, Dr. Szili Katalin kiemelte, hogy: Magyarország legnagyobb zöld erőműve, egyben immáron a 2. legnagyobb erőműve, szén-dioxid-egyenértékben, sőt „virtuális erdőben” is ki tudja fejezni idéntől eredményeit: a VEP hazánk éves szén-dioxid-kibocsátásának közel 10 százalékát váltaná ki, azaz több, mint 2 teljes megye méretével azonos a szén-dioxid kiváltása. Mindez virtuális erdő egyenértékesben: körülbelül 7,5 százalékpontos erdősültség-növekménnyel, és ehhez 6,1 millió virtuális tölggyel és közel 3,8 millió hektár kontinentális virtuális erdővel egyenértékű. A legzöldebb önkormányzat díjat idén Pécs városa, a legzöldebb vállalkozását a Saint Gobain Magyarország, a legzöldebb megyének járót pedig Fejér megye vehette át, de a legnagyobb energia-megtakarítást hozók között volt a MOL, a Penny Market, az Avalon Park, a Teva Gyógyszergyár és a Hell Energy Magyarország is. „Az év innovatív energetikai start-up fejlesztője 2021.” díjat Rácz István, az Árukereső, Szallas.hu és a Profession.hu korábbi marketing igazgatója, a ROIworks Zrt. digitális ügynökség vezérigazgatója kapta. Az esemény zárásaként stratégiai megállapodás született az ELTE-vel, a Vállalkozók Országos Szövetségével (VOSz) és az Országos Kórház Főigazgatósággal (OKFO)