Orbán Viktor miniszterelnök július elején egy Facebookra feltöltött videóban Belgrádban, újságíróknak válaszolva kijelentette, hogy "minden világos és érthető: az Európai Parlament és az Európai Bizottság azt akarja, hogy az LMBTQ-aktivistákat és szervezeteket beengedjük az iskolákba és az óvodákba."

A miniszterelnök szerint a vita arról szól, ki dönt arról, hogyan neveljük a gyermekeket. Az európai alapszerződések szerint ez nyilvánvalóan a magyarok, vagyis nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés. "Itt a brüsszeli bürokratáknak nincs semmi keresnivalója" - fogalmazott a videóban a miniszterelnök.

Az Európai Bizottság erre a kijelentésre válaszul közzé tette azt a levelet, amelyet Didier Reynders igazságügyi és Thierry Breton, belső piacért felelős európai uniós biztos küldött Varga Judit igazságügyi miniszternek, és amellyel cáfolják Orbán Viktor állítását.

A brüsszeli testület a közleményében azt írja: "az Európai Bizottság Varga Judit miniszterasszonynak június 23-án megküldött levelében világosan megfogalmazza, hogy a törvény elemzését követően mely pontokban találta azt az európai uniós joggal és alapértékekkel ellentétesnek."

Továbbá azt is leszögezi:

A gyereknevelés vitathatatlanul a szülők joga és felelőssége.

A levél teljes terjedelmében itt található:

Letter by @dreynders and @ThierryBreton on the new Hungarian bill that discriminates against people based on their sexual orientation https://t.co/gEyx6I3KEh pic.twitter.com/LwLgfoWTYI