A Csepel-sziget északi részénél összesen 13,2 milliárd forint értékű vízügyi fejlesztés valósul meg, amelynek köszönhetően a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízpótlása az év minden szakaszában biztosítható lesz – közölte a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság.

Egy új szivattyútelep épül, a meglévő Kvassay-vízlépcső turbinái pedig megújulnak európai uniós, illetve állami forrásból.

A 2018 nyarán és őszén kialakult rendkívül alacsony dunai vízállás a szivattyúzási szint alá csökkent, emiatt csak mobil szivattyúk beüzemelésével volt lehetőség a vízpótlásra. Erre a problémára nyújt megoldást a most épülő új szivattyútelep.

Két turbina már a helyén

A beruházás tavaly év elején kezdődött. A meglévő Kvassay-vízlépcső két darab úgynevezett reverzibilis turbinái közül az egyiket már fel is újították, és már be is emelték a helyére az elmúlt napokban. Ezáltal a hatvan éves gépegység üzembiztonsága javult.

Az új szivattyútelep a Csepel-sziget északi csúcsánál, a Duna-ág bal partján, a ferencvárosi oldalon, a Kvassay-vízlépcső közvetlen szomszédságában épül.

Eddig elkészült az új szivattyútelep nyomócső vezetéke és a hozzá tartozó torkolati műtárgy,

illetve a szívócső fektetésének előkészítő munkái is megvalósultak;

a kivitelezés előreláthatólag ősszel folytatódik.

A projekt keretében felújítják a darupályákat és a darukat, továbbá gépészeti- és épületfelújítási munkák is zajlanak.