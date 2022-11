A reptérhez közeli XVII. és XVIII. kerületben gyakori, hogy a repülők miatt károk keletkeznek az épületekben, és akár közvetlen életveszélyt is jelenthetnek az általuk lesodort cserepek. A reptértől kicsit távolabb, Zuglóban és Kőbányán is zajhatásokra, rezgésekre panaszkodnak – mondta vasárnap Bakos Bernadett, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Kiemelte, az érintett területeken iskolák és óvodák is vannak.

Még a repülőtértől messzebb lévő kerületekből, Újbudáról, Csepelről, Budafokról, Újpestről és Óbudáról is érkeznek panaszok - mondta Bakos Bernadett.

Hozzátette, hogy szerinte a reptér üzemeltetője és a kormány sem foglalkozik ezekkel a panaszokkal.

A párt által indított kérdőív célja, hogy felmérje a reptér okozta problémákat, ezzel elvégzik azt a feladatot, amelyet az illetékes minisztériumok és a reptér üzemeltetői nem tettek meg - közölte Bakos Bernadett.