Erre utalnak a 444 iparági forrásai, a lap kiderítette azt is, hogy kihez tartozik a one.hu domain. A domain-regisztrációt tavaly novemberben módosították, az oldalt a 4ig, azaz a Vodafone új tulajdonosai közül a nagyobbik fél szerezte meg.

Kép: 4IG

A One név nem újdonság a vállaltcsoport számára, hiszen két olyan mobilszolgáltatója is van, ami ezen a néven fut. Az egyik a második legnagyobb albán mobilszolgáltató, a 2022-ben megvásárolt One Telecommunications, a másik a bő egy évvel ezelőtt bekebelezett montenegrói Telenor Podgorica, amit múlt év tavaszán kereszteltek át One-ra.

A Vodafone megvétele volumenét tekintve a rendszerváltás óta eltelt több mint három évtized egyik legnagyobb vállalatfelvásárlása. Az átvilágítást követően a felek a céltársaság értékét 660 milliárd forintban állapították meg. A tranzakció pénzügyi zárása január 31-én várható, amellyel a 4iG 51 százalékos közvetett irányító befolyást, míg a magyar állam 49 százalékos közvetett befolyást szerez a magyar piac második legnagyobb telekommunikációs vállalatában.