A múlt héten derült ki, hogy Völner Pál 2019 augusztusától a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral (MBVK) kapcsolatos feladatokat ellátó miniszteri biztos volt, és az ügyészség szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy jogtalan előny ellentételezéseként – felügyeleti, hatósági, igazgatási jogkörével visszaélve – vállalta, hogy konkrét ügyeket intéz, Schald György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének megfelelően.

Most a Legfőbb Ügyészség újabb részleteket közölt az Országgyűlés Mentelmi bizottságával arról, hogy pontosan miért kezdeményezi a vesztegetés elfogadásával gyanúsított Völner Pál immár lemondott államtitkár mentelmi jogánek felfüggesztését. A két gyanúsított kapcsolata állítólag már 2017. augusztusa előtt, egy pontosabban meg nem határozható időponttól kezdődött. A korrupciós kapcsolat alatt az igazságügyi miniszter kvázi helyetteseként Völner alkalmanként 2-5 millió forintot kapott azért, hogy teljesítse Schadl kéréseit. A Polt Péter vezette vádhatóság gyanúja szerint 83 millió forintot fogadhatott el vesztegetési pénzként - derül ki a 24.hu összefoglalójából.

Azt nem nevesítették meg ezúttal sem, hogy pontosan milyen cselekmények elkövetésével gyanúsítják, de pár információt adtak: a pénzért cserébe állítólag támogatta a MVBK elnökét abban, hogy szervezett kapcsolatos működési-, gazdasági-, szervezeti elképzelései érvényre jussanak. Valamint felhasználta a pozícióját és hivatali kapcsolatait, hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Kar elnöke által megjelölt személy vagy cég, illetve Völner Pál hivatali ismeretségeit, hivatali pozícióját és abból fakadó befolyását felhasználva, hivatalos személyeknél eljárva közreműködjön olyan ügyek intézésében, amelyek nem tartoztak hivatali hatáskörébe.

Az ügyészségi dokumentum szerint a kar elnöke és Völner a fentieknek megfelelően olyan kapcsolatot alakítottak ki egymással, amelynek során hivatali időben, vagy hivatali időn kívül találkozókat bonyolítottak egymással, jellemzően éttermekben, valamint többször találkoztak az utcán Völner Pál gépjárműve mellett. A Polt Péter vezette hatóság szerint ilyenkor kapta meg az államtitkár a kenőpénzeket.

Több megyében az MBVK elnöke által javasolt személyeket nevezzék ki a járásbíróságokon végrehajtónak. Schadl és Völner több esetben úgy intézték el az önálló bírósági végrehajtónak történő kinevezést, hogy a jelöltnek nem volt végrehajtói tapasztalata, illetőleg a jelölt megelőzött a pályázaton magasabb pontszámot elért végrehajtóhelyettesként dolgozó személyt.

Az ügyészség szerint Schadl György több mint 880 millió forintot kereshetett a korrupciós kapcsolat révén.

Ugorhat a mentelmi joga

A fideszes politikus mentelmi jogáról hétfőn döntött az országgyűlés mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága. A testület javasolja, hogy függesszék fel azt a hivatali vesztegetéssel vádolt Völner esetében. Erről majd kedden szavazhat a parlament. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese az Index szerint azt mondta, hogy ha most nem döntenek, akkor 2-3 hónapig is elhúzódhatott volna az ügy, februárig nem lett volna parlamenti ülés. Valamint úgy véli, hogy Varga Judit szerepét is akkor lehet vizsgálni, illetve a Völner-ügyet teljesen feltárni A-tól Z-ig, ha a parlament kedden vagy szerdán felfüggeszti Völner Pál mentelmi jogát.

Völner Pál nem volt ott a Mentelmi bizottság ülésén. A 24.hu számolt be arról, hogy a bizottság elnökének, Hargitai Jánosnak december 10-én írt levelében arról tájékoztatott: bár megkapta az értesítést az ülésre, azon nem kíván részt venni. Úgy látja, a Legfőbb Ügyészség indítványa zavaros, elnagyolt, ellentmondásos, annak állításaira csak a hatóságnak kíván majd reagálni.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az Indexnek adott interjújában arról beszélt, hogy "nincsen semmilyen bírósági ítélet Völner Pállal szemben, aki mégis lemondott, és a mentelmi joga felfüggesztését kérte. A baloldalon ezzel szemben azt látjuk, hogy semminek nincs következménye". Úgy látja, hogy ez az ügy nem feltétlenül árt a kormány megítélésének majd. Időközben az államtitkári poszton korábbi elődje, Répássy Róbert váltotta.

