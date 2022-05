Az e-kereskedelem számtalan lehetőséget rejt magában, sokan ügyesen kihasználva a lehetőségeket több országba is értékesítenek egyszerre olyan nagy disztribútorokon keresztül, mint amilyen például az Emag is. Sokan vesznek készletet Kínából dollárban vagy Törökországból lírában, majd értékesítik tovább a termékeket külföldre is cseh koronában, lengyel zlotyiban vagy román lejben.

Magyar vállalkozóként azonban forintban fizetik ki az alkalmazottak bérét, a rezsiköltségeket, a járulékokat és az adókat is. Egyes kereskedők azonban csak akkor szembesülnek a különböző devizákban megvalósuló kereskedelemből adódó nehézségekkel, amikor negatívba fordul a mérleg.

“Az ilyen cégeknek nagy kitettséget jelent az árfolyam-ingadozás, hiszen pillanatok alatt fordulhat negatívba a nyereség. Egyikük saját bőrén is tapasztalta ezt, csak tavaly 30 millió forint veszteséget termelt az átváltások kapcsán, mert nem foglalkozott a témakörrel” - mondta Henrik Gergely, a devizatranzakciókra szakosodott pénzügyi szolgáltató, az iBanFirst magyarországi értékesítési vezetője.

Kulcskérdés a fedezeti stratégia

Az olyan vállalatoknak, ahol több valután keresztül zajlik a beszerzés és az értékesítés is, érdemes a műveleti sorokat lépésről-lépésre végig venni és egy fedezeti stratégiát kialakítani, hogy minimalizálni tudják az árfolyam-ingadozásból adódó veszteséget.

Természetesen minden cégnél más a prioritás, de amelyik rendelkezik stratégiával és annak megfelelően leköti a szükséges devizákat, a körülményektől függetlenül biztonságosan tud működni.

Sokat lehet bukni az áfán

Magyarországon különös gondot érdemes fordítani az ÁFÁ-ra, hiszen azt a számlakiállítást követően egy hónappal később kell befizetni. Egy hónap alatt pedig akár 2-3 százalékot is mozoghat az árfolyam, ami hozhat árfolyamnyereséget, de veszteséget is. “Ezért azt szoktuk javasolni, hogy akár már a számlakiállítás napján rögzítsék az árfolyamot, hogy biztosan elkerüljék az árfolyamveszteséget” - tette hozzá Henrik Gergely.