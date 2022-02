Tavaly a növekedés tempója alapján fékeztek a webáruházak, a korábbi évek 30-40 százalékos növekedése 17 százalékra mérséklődött. A black friday napokkal teleszórt novemberben 0,9, az ajándékvásárlás csúcsidőszakának számító decemberben 4,2 százalék mozgást jelzett a statisztika növekedési mutatója.

Végül összejött 1333 milliárd forint áruvásárlás a weben. Ez 11-12 százalék közötti részesedés a teljes boltos világban (az üzemanyagot nem számolva).

A kiugró havi csúcsok (amikor az iparcikkes boltzár, black friday, vagy az ajándékvásárlás miatt megugrott a webvásárlás) alapján két kép rajzolódik ki. Az egyik, hogy 150 milliárd forintos értékesítési csúcsokat közelítettek 2021-ben ezek a hónapok (március, november, december), a másik pedig, hogy rettenetesen meghosszabbodtak a kiszállítási határidők a logisztikai, szállítási korlátok miatt, ami viszont fékezte a webpiac növekedését - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog.

Szerepet játszott persze az is, hogy a vásárlók 2021 második felében a sok korlátozás után otthonról kimozdulva szívesen elbaktattak a boltba is. Egyelőre 150 milliárd forint a webes vásárlások havi csúcsa.

Haza is kell szállítani valahogyan a webes cókmókot.

A webes árurendelések kiszállítása így a webpiac növekedése nyomán alaposan felpumpálta a logisztikai igényeket. Bármilyen átvételi csatornát is választ a vásárló a weben, mindegyikhez kell munkáskéz. Mind az átvevőpontosdinál, mind a csomagpontnál össze kell készíteni az árukat a vásárló részére, úgy becsomagolva, hogy csak kézbe kelljen fogni és már viheti is haza. Itt azért némi szállítási és egyéb költséget megspórol a webáruház, mert mind az átvevőpontokra, mind a csomagpontokra egy-egy fuvarral több vásárló rendelését juttathatja el. Onnan pedig a vásárlóé a benzinszámla.

A legdrágább műfaj a házhoz szállítás, ahol egyenként, rendelésenként kell kiszállítani a rendeléseket. Nem véletlen, hogy külön szállítási költséget is felszámítanak, az átvevőpontos és a csomagpontos kiszállításokkal szemben. Jármű, sofőr, egyik sem olcsó mulatság manapság.

A webáruházak egy része – többnyire az élelmiszeresek - saját járműflottával és saját sofőrökkel dolgoznak az házhoz szállításban, az iparcikkesek pedig futárszolgálatokat, fuvarozó cégeket vesznek igénybe.

A bolti dolgozók futárnak álltak

A boltokban a foglalkoztatottak száma a 2016-os 390 ezres csúcsról 2020-ra 370 ezer főre esett. Az elmúlt tíz esztendő során ilyen kevesen még nem dolgoztak a boltokban - pedig közben csúcsra futottak a vásárlások. 2021-ben 19 ezerrel kisebb volt a foglalkoztatottak száma, mint a járvány előtti 2019-ben. Az utolsó negyedévben pedig 27 ezerrel kevesebben állták a karácsonyi rohamot, 2019 utolsó hónapjához képest. Közben persze csökkent a boltok száma is.

A szállítási ágazatban (ami persze az egész nemzetgazdaságot kiszolgálja) 2021 utolsó negyedévében 292 ezer főt foglalkoztattak, az egy évvel korábbinál 28 ezer fővel többet. Mindez persze csak egy-egy ellentétes irány a két gazdasági ág foglalkoztatási körében, nem jelenti egy az egyben a munkaerő keresztbe vándorlását.

Aranyáron kapni logisztikai dolgozót Jól mutatja a boltosok logisztikai dolgozók iránti igényeit, hogy jócskán többet fizetnek a sofőröknek, raktári dolgozóknak, mint az eladótérben ügyködőknek.

A sofőrök meg is kérik az árát ennek, hiszen 700-800 ezer forint javadalmazás kínálására is rákényszerülnek a boltosok, de a targoncás, vagy más raktári dolgozó is többet keres az eladótérinél, például az Aldinál a bolti dolgozó kezdő fizetése 377 ezer forint, a raktári dolgozóé 413-502 ezer forint között mozog (műszakbeosztástól függően).A Kifli.hu raktári dolgozói, targoncavezetői félmillió körüli havi bruttóval számolhatnak.

Mondjuk azért az utcán járva is szembetűnő a webáruházak és a futárszolgálatok megszaporodott járműparkja mellett a kerékpáros futárok számának megugrása is, akik általában egyéni vállalkozók, így részesei a szállítási ágazat foglalkoztatási körének.

A FoodPanda és a Wolt futárainak száma már tízezer körül járhat jelenleg és bizony, aki nagyon teker, egymillió körüli pénzeket is kereshet. Mellettük ott a személyi bevásárló, a Roksh is, aki a bevásárlást végzi a vásárló helyett, tehát nem a bolti dolgozó készíti össze a rendelést. Persze itt is van borravaló.