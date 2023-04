Ormos Zoltán arról is beszélt, hogy az online vásárlások forgalmának csökkenése csak annak tudható be, hogy tavaly ilyenkor még érvényben voltak a járványügyi intézkedések, így egy ,,nem normális” piaci helyzet számaival hasonlítjuk a jelenlegi adatokat, de természetesen az inflációs hatás is érezhető.

„Az elmúlt év nagy változása, hogy a kiszállító cégek a munkaerőhiány és a költségeik kiküszöbölése érdekében tömegével telepítettek országszerte csomagautomatákat. Cégenként átlagosan 7-8 száz automatát lehet már találni” – tette hozzá Ormos.

Az egyesület alelnöke szerint a csomagpontok népszerűsége rohamosan nőtt, mivel a házhoz szállításnál rendszeres probléma a futárokkal történő időpont-egyeztetés, míg az automatákból bármikor átvehetők a rendelések. A trendek egyértelműen azt mutatják, hogy ezeknek a száma tovább fog nőni a jövőben.

Bár Magyarországon még nem jelent meg, de külföldön már a nagyobb társasházak aljában postaládák mellett csomagautomaták is helyet kaptak, így várhatóan előbb-utóbb nálunk is elérhetőek lesznek hasonló szolgáltatások.

Ormos hozzátette, hogy érdemes a jobban bejáratott, ismertebb oldalakról rendelni, de ha kísérletezni akarunk akkor legyünk elővigyázatosak és lehetőség szerint válasszunk utánvétes fizetést, ami bár nem szerencsés, de így ellenőrizni tudjuk, hogy valóban megérkezett a termékünk. A szakember kiemelte, hogy az emberek elsősorban nem a szórakoztató elektronikai cikkek vásárlásából vettek vissza a magyar vásárlók, inkább a ruházati kiadásokat csökkentették.

A csalók száma együtt nőtt a webkereskedelemmel

A szakember arról is beszélt, hogy a webkereskedelem növekedésével a csalók száma is nőtt és számos olyan oldal van, amelyik pár hónapig működik, mivel ennyi ideig tud működni azzal a modellel, hogy nem teljesíti a rendeléseket, és eltűnik a vásárlók pénzével.

Van egy olyan vásárlói csoport, akik rendszeresen visszaélnek az elállási jog nyújtotta lehetőséggel, és 13 napig használják a rendelt terméket, majd visszaküldik, és máshonnan megrendelik újra – mondta az alelnök.

Habár a trükk legális, de a szolgáltatók már vezetnek feketelistát ezekről a vásárlókról, és a rendszeres visszaélőkkel nem kötnek új szerződéseket.

Ormos Zoltán emlékeztetett, hogy a 14 napos elállási idő és a jótállási és fogyasztóvédelmi szabályok elsősorban a magánvásárlókat védik, a cégeknek sokkal szűkebb mozgástérük van cserébe az esetleges ÁFA visszaigénylésért.

Angliában a teljes kereskedelem 25 százaléka online formában történik, míg Kína egyes részein már 50 százalék ez az arány, így várhatóan Magyarországon is növekedni fog a mostani 11 százalékhoz képest a jövőben. A fejlődéshez hozzájárulhat a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térnyerése is.