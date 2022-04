Az elmúlt hónapokban már kevesebb akciót kínálnak a webáruházak, persze úgy, hogy ebből a visszafogásból minél kevesebbet lásson a vásárló. Például megszaporodtak az átvevőpontokat népszerűsítő webáruházi reklámok, ami nagyon jó buli a webáruháznak: csak azt kell az átvevőpontra elvinni, ami sok esetben a saját hagyományos áruháza, amit megrendelt a vásárló, tehát ez egy biztos fuvar. Ráadásul házhoz sem kell szállítani, ami a magas üzemanyagárak és munkaerő költségek miatt nem kis megtakarítás.

Nagyon meg kell válogatni, mit és mennyivel kínál olcsóbban a webáruház, hiszen a költségei neki is megugrottak. Pont most, amikor sok a pénze a vásárlónak, de azért nagyon is megnézi, mire mennyit költ a 10 százalékos általános drágulás közepette.

Sok minden kínozza a webáruházakat, az ukrán-orosz háború gazdasági bajait nem ússzák meg ők sem - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Már a koronavírus járvány lefelé hajló szakaszában is lehetett látni, hogy egyrészt a vásárlók megindultak visszafelé a hagyományos boltokba a sok bezártság és korlátozás után.

A legnagyobb gond a drágulás, ami az iparcikkféleségeket sem kíméli. A webáruházakban februárban 5-6 százalékos volt az átlagos áremelkedés, a meghirdetett akciók hatásaival együtt. És már a pontos házhoz szállítás is bizonytalanabb, hiszen bárhol elakadhat a megrendelt termék.

A webáruházaknál pedig eddig az volt a gazdálkodásuk egyik sarokpontja, hogy a megrendelt árut le is szállította a gyártója. Ez most nincs mindig így, ezt sejtve pedig kényelmesebb a vásárlónak a hagyományos boltban abból választani, amit rögvest el is lehet vinni haza.

Korábban nagyot robbant a web, de mára lefogyott a lufi

Az elmúlt években szépen gyarapodott a webköltekezés. A teljes szeletet nézve 2021-ben összesen 2752 milliárd forintot költöttek a magyarok a weben. Ebben benne volt a belföldi webköltekezés 1690 milliárd forinttal, de mellette az is, amit külhoni webáruházakból rendeltek, 1062 milliárd forint értékben.

A belföldi webköltekezés legnagyobb szelete a 2021-es 1333 milliárd forintnyi értékével a boltos világ árukörének megfelelő hazai webáruházas vásárlások, így élelmiszerekből és különféle iparcikkekből. (A többi belföldi webvásárlás különféle szolgáltatás, például vendéglátás, szálláshelyfoglalás).

A koronavírus járványidőszakban, 2020-ban csúcsra is futott a webpiac, 45 százalékos növekedési ütemmel. Ehhez persze hozzájárult a vásárlók óvatossága és a sok korlátozás, kijárási tilalom és boltzár is, ami mellett sok választási lehetőségük nem volt a költekezni vágyóknak. Utoljára akkor nőtt nagyot a web, amikor 2021 márciusában zárva voltak a hagyományos iparcikkes boltok (két esztendő alatt másodjára).

Webáruházak* boltos világ ebből web web részesedése** szeptember 991 106 11 október 1052 110 11 november 1071 147 14 december 1268 148 12 január 904 109 12 február 949 105 11 milliárd forint, *2021. szepetember-2022. február, **százalék Forrás: KSH

Az elmúlt fél esztendő alatt is a korábbiakhoz képest fékezett habzással futottak a webáruházak (hozzátéve, hogy azért a 10 százalékos növekedési ütem a gazdaságban nem kis teljesítmény). A vásárlók mindig is válogatósak voltak, és bizony februárban a hagyományos iparcikkes boltok a növekedésütemében lepipálták a webáruházakat, a maguk 15 százalékos tempójával. A nagy családi pénzeső az ő konyhájukra hozott többet.

2017-ben a webáruházak részesedése 5 százalék volt a boltos piacból (az üzemanyagokat nem számítva). Ez több mint kétszeresére, 11 százalékra ugrott 2021-ben.