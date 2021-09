A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus is azt mondta szerdán, hogy ő "megdöbbent" vezető gyógyszergyártók azon kijelentésén, hogy a vakcina készletek elégségesek ahhoz, hogy mind az emlékeztető oltások és védőoltásokat is beadják azokban az országokban, ahol nagy szükség van erre, de jelenleg hiánnyal küzdenek – írja az AP.

-Nem fogok hallgatni, amikor a vállalatok és országok, amelyek ellenőrzik a globális vakcinaellátást úgy gondolják, a világ szegényeinek meg kell elégedniük a maradékokkal - mondta egy sajtótájékoztatón Genfben.

Tedros korábban szeptember végéig "moratóriumot" kért a harmadik oltásokra. Azonban a gazdag országok - köztük Izrael, Nagy-Britannia, Dánia, Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Államok - megkezdték, vagy tervezik, hogy beadják a harmadik oltást is a kétadagos vakcinákkal oltott embereknek, különösen az idős vagy gyenge egészségű embereknek.

A WHO vezetője azt mondta, hogy kapott egy üzenetet ami "világos támogatást" tartalmazott a legnagyobb gazdaságok egészségügyi minisztereitől, amiben megígérték, hogy segítik a WHO céljának elérését, hogy minden ország vakcinázza legalább az emberek 40 százalékát az év végéig.

- Egy hónappal ezelőtt, kértem a globális moratóriumot az emlékeztető adagokra, legalább szeptember végéig, hogy eljusson az oltás a leginkább veszélyeztetett emberekhez szerte a világon, akik még nem kapják meg az első adagot - mondta Tedros. "Azóta alig változott a globális helyzet."

- Ezért ma a moratórium legalább az év végéig történő meghosszabbítását követelem, hogy minden ország beolthassa lakosságának legalább 40 százalékát – mondta.

A WHO szerint eddig 5,5 milliárd koronavírus elleni vakcinát adtak be, de ezek 80 százaléka a felső- és közepes jövedelmű országokban volt. Gazdag országok is felajánlották, hogy adományoznak 1 milliárd vakcina adagot más országoknak, de ennek csak 5 százaléka valósult meg.