Két tucat magyar rekedt a londoni Luton repülőtéren, mert Wizz Air-járatuk indulási időpontját törölték- Eegyelőre nem tudják, hogyan és mikor jutnak haza, magyar légitársaságtól semmilyen segítséget és információt sem kaptak - mondta a Telexnek az egyik utas.

Angliában 39-40 Celsius-fok körül volt a hőmérsékleteket mérnek, emiatt a közlekedés is megbénult. Az aszfalt is olvad ilyen melegben, ezért a lutoni repteret is lezárták néhány órára. Az említett géppel magyarok mellett grúzok, lengyelek és portugálok is repültek volna, de annál a kapunál, ahol a Wizz Air képviselőinek kellett volna lenniük, senkit nem találtak. Így nem tudták meg, mikor juthatnának haza, biztosítanak-e nekik szállást.

Magukra maradtak

„Magunkra hagytak egész éjszakára, se fizikailag nem álltak velünk szóba, se egy tájékoztató e-mailt nem kaptunk. A reptéren vártuk meg a reggel, de akkor sem kaptunk segítséget” – mondta olvasónk.

Ezután a Lutonban rekedt utasok felhívták a magyar külügyet, ahol segítőkészek voltak, jegyzőkönyvet vettek föl az esetről, majd fél kilenc körül a magyar konzulátus több munkatársa ki is ment a reptérre. „Próbáltak szervezni, nyomást gyakorolni a Wizz Airre” – mondta az olvasó. A külügy azt javasolta nekik, hogy maradjanak együtt, mert úgy tud legkönnyebben segíteni nekik, így közösen a reptéren maradtak.

Később már a hőség sem volt akadály a reptér számára, több Wizz Air-gép is indult Magyarország felé, de minden hely be volt foglalva, hiába próbálkoztak azokra jegyet venni. Eközben a reptér közelében lévő hotelekben 400-500 font a szállás egy éjszakára.