Az uniós országok digitális fejlődését követő, 2022-es Digitális Gazdaság és Társadalom Index (DESI) ranglistáján Magyarország egy helyet javított, de továbbra is a sereghajtók táborát erősíti digitális fejlettségben – számol be a felmérés eredményeiről az IVSZ.

A friss jelentés szerint bár Magyarország megelőzte Szlovákiát, a 27 uniós tagállam között csak a 22. helyen áll digitális fejlettségben. Habár a múlt évben történt előrelépés például a vállalkozások digitalizációjában, továbbra is jelentős lemaradás mutatkozik az EU-s átlaghoz képest, hasonló eredményeket mértek a lakossági kompetenciák és a humán tőke terén is.

Hasít az internet, de az e-közigazgatáson lenne mit javítani

Azt az uniós jelentés is kiemeli, hogy Magyarország a szélessávú internet-hozzáférés terén jól teljesít, 83 százalékponttal előzi is az Európai átlagot. Emellett továbbra is élen jár a legalább 1 Gbps sebességet kínáló csomagok elterjedésében is: 2021-ben a háztartások 22 százaléka fizetett elő ilyen szolgáltatásra, szemben az EU-ban mért 7,6 százalékos szinttel. Sőt, az ország eredményei az 5G spektrum és a nagykapacitású vezetékes hálózati lefedettség tekintetében is meghaladják az uniós átlagot.

A digitális közszolgáltatások igénybevételében is nagyot javult a világjárvány idején, a hazai internethasználók 81 százaléka fordult az online ügyintézéshez, ami 17 százalékpontos előrelépést jelent az előző évhez képest, és 16 százalékkal jobb az EU-s átlagnál. Azt mondjuk érdemes hozzátenni, hogy a lakossági és vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás jelentősen rosszabb, mint máshol az EU-ban – különösen a határon átnyúló szolgáltatások esetében.

Célkitűzés bőven akad, de kevés a szakember

Fontos kiemelni, hogy a magyar kormány elég ambiciózus vállalást fogalmazott meg a digitalizáció terén: el szeretnék érni, hogy az ország digitális fejlődésben az évtized közepére meghaladja az uniós átlagot, és 2030-ra már a 10 vezető uniós gazdaság közé akarnak kerülni.

Digitális Gazdaság és Társadalom Index Kép: DESI 2022

Problémát jelenthet a célok elérésében a DESI adatai alapján, hogy Magyarországon elég alacsony az IT-szakemberek aránya – 3,9 százalék, szemben a 4,5 százalékos EU-s átlagszinthez képest –, ahogy a női informatikusoké is. Felmérték azt is, a lakosság milyen digitális kompetenciákkal rendelkezik, valamint hogy mennyire felkészültek a munkavállalók az átállásra. Magyarországon ezen a téren nem javult a helyzet, ugyanis egy helyet rontva a 23. helyre csúszott.

A 16 és 74 év közötti magyarok 49 százaléka rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, ami jelentősen elmarad az 54 százalékos uniós átlagtól – hasonlóan kevesen vannak azok is, akik felsőfokú informatikai ismeretekkel rendelkeznek.

Lemaradásban a hazai vállalkozások

A jelentésből az is kiderült, hogy a vállalkozások többsége nem használja ki a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket. A digitális technológiák integrációja terén Magyarország – Románia és Bulgária társaságában – a sereghajtók között, a 25. helyen szerepel.

Bár akadnak olyan területek, ahol a DESI szerint jól teljesítenek – a világjárvány első évében 5 százalékponttal nőtt az online értékesítő kkv-k száma, és az e-kereskedelemből származó forgalomban is az EU-s átlagot súrolják –, sok tekintetben óriási a lemaradás: