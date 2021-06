Júliustól már nem találja meg ezt a terméket a boltok pénztárainál

Tilos lesz forgalomba hozni egyes egyszer használatos műanyagokat július elsejétől - jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára. A műanyag zacskóknál differenciált szabályozást vezetnek be, azokat tiltják be, amikből a legtöbb fogyott, jellemzően a pénztáraknál megvásárolhatók. A könnyű műanyag poharakat viszont csak 2023-tól tiltják be.