A Magyar Közlönyben megjelent határozat a február elején hozott és a záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról szóló határozatot nem csak kiveszi a költségvetési spórolás miatt elrendelt állami beruházási stop alól, hanem módosítja is.

Több mint 12 milliárd forintos beruházással lehetővé tesszük, hogy tovább növekedhessen az Ukrajnából a záhonyi átrakókörzeten keresztül vasúton hozzánk érkező gabona, szemes termény mennyisége

– írja a tervezett beruházásról Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár a Facebook-oldalán.

„Palkovics László miniszterrel közösen az elmúlt hetekben az összes magyar érdekelt féllel (átrakók, teherfuvarozók, MÁV, gabonaszövetség) több alkalommal tárgyaltunk, majd Berlinben két hete az Ukrán Vasutak vezetésével is egyeztettem, a pontos műszaki tartalmi javaslatot ezen egyeztetések alapján dolgoztuk ki a MÁV szakembereivel közösen” – ismerteti a részleteket az államtitkár.

A beruházás azért szükséges, mert az orosz-ukrán háború miatt korlátozott kapacitású a Fekete-tengeri ukrán gabonaexport, és azért is, mert az aszály következtében Magyarország idén importra szorul egyes gabonafélékből. (Az elmúlt hónapokban már nőtt a záhonyi határ térségében a növényi termékek forgalma az egyszerűsített vámeljárásnak és kisebb fejlesztéseknek köszönhetően, januárhoz képest szeptemberre nyolc és félszeresére nőtt az áru mennyisége – közölte korábban az ipari minisztérium államtitkára.)

Néhány héten belül kezdődik a munka



A most jóváhagyott, 12,4 milliárd forint értékben elvégzendő munkák Záhony állomásra, Záhony rendezőre és Eperjeskére is kiterjednek, az elmúlt évtizedekben használaton kívül került és leromlott állapotú vágányokat újítják meg. Cél az is, hogy a beavatkozásokat a MÁV gyorsan el tudja végezni, minél hamarabb növekedjen az átrakókapacitás a záhonyi térségben, így a munkák néhány héten belül megkezdődhetnek - közölte Vitézy.

Az eredeti kormányhatározat szerint Záhony széles állomáson és Fényeslitke Déli rendező állomáson összesen 2970 méter szélesnyomtávú és 4618 méter normál nyomtávú vágányfejlesztés szükséges. Ehhez kapcsolódóan át kell építeni 18 kitérőt is. A most módosított jogszabály szerint Záhony széles állomáson, Záhony-Rendező állomáson, Fényeslitke Déli rendező állomáson, valamint Eperjeske-Rendező állomáson szükségessé vált 17 932 méter normál nyomtávú- és 2475 méter széles nyomtávú vágányfejlesztést tartalmaz. Az átépítendő kitérők száma pedig 11-re csökkent - derül ki a Magyar Közlönyből.

Az eltérő nyomtáv miatt át kell rakodni az árut a határon



Lengyelországnak, Szlovákiának, Magyarországnak és Romániának egyaránt mindent meg kell tennie, hogy vasúton minél több gabona hagyhassa el Ukrajnát - véli a Technológiai és Ipari minisztérium államtitkára. "A forgalom növekedésének sokszor a kirakásra váró vagy éppen már üres széles, illetve a berakásra váró normál vagonok állják (szó szerint) az útját. Ezért fontos a rendszerváltás előtt sokkal nagyobb árumennyiséget kezelő, de azóta jóval kisebb kapacitással működő átrakókörzet elhagyatott vágányainak rendbetétele. Konkrétan egyes vágányok már járhatatlanok az elmúlt évtizedek kihasználatlansága nyomán, a cél most a lezárt vágányok újranyitása, teherbírásuk növelése, a rendezővágányokon 20, legfeljebb 40 km/órás sebesség elérése, a biztonságos és este is végezhető munka feltételeinek biztosítása" – írja Vitézy.