A nehéz anyagi körülményeiről rendszeresen nyilatkozó Zalatnay Sarolta júliusban miniszteri támogatást kapott. A Nemzeti Kulturális Alap emberi erőforrások minisztere számára fenntartott keretből 10 millió forintot hagyott jóvá Kásler Miklós - derül ki az NKA honlapján megjelent pályázati döntésekből. (Az egyedi pályázatok támogatását a miniszteri döntést követő hónapban teszik közzé az NKA honlapján.)

A pályázat címe "az életmű koncertkörút megvalósítása" volt, helyszínként Tárnokot jelölték meg - derül ki az augusztus elején megjelent pályázati közleményből. (A júliusi pályázati döntések között ennél nagyobb összegű támogatást csak kulturális szervezet vagy egyetem kapta: kiegészítő támogatást a tokaji írótábor szervezői, 12 millió forintot; a Kodolányi János Egyetem kiállításrendezésre 12,5 milliót, a Győri Balett városi gálaműsorra 12 milliót és az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítvány egy nemzetközi gitárfesztivál és verseny megrendezésére 15 milliót.)

A Blikk ma arról számolt be, hogy Zalatnay Sarolta néhány éve még azt nyilatkozta: utálja a politikát. Most viszont Érden fotózták le, ahol aláírta a Fidesz Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petícióját. A kormánypárti rendezvény házigazdája a helyi Fidesz volt T. Mészáros András korábbi polgármesterrel az élen, és meghívták Dömötör Csaba államtitkárt és Aradszky András országgyűlési képviselőt is - írta a lap.