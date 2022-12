Szeptemberben még arról szóltak a hírek, hogy újabb könnyítést kapnak a zöld rendszámos autók Budapesten, éppen ezért érhet sokakat derült égből villámcsapásként, hogy hamarosan vége lehet az ingyenes parkolásnak. Legalábbis ez derül ki a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület Facebook-bejegyzéséből. Az egyesület szerint egyre több település csatlakozik az elektromobilitás terjedését lassító folyamathoz: Hódmezővásárhely, Siófok, Szentendre, Ajka, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Velence, Pápa, és Győr. Ezzel is kikövezve az utat a zöld rendszámos gépjárművek országos szintű parkolási káoszának kialakulásához. Példaként említik még, hogy Veszprém vagy Szombathely területén csak bizonyos zónákban ingyenes a parkolás zöld rendszámmal.

Budapesten is vége lesz a jó világnak

A parkolási zónák módosítását, illetve a díjak jelentős emelését követően - az egyesület értesülései szerint - napirendre kerülhet Budapesten a zöld rendszámos autók ingyenes parkolásának megszüntetése. Ez olyannyira a került már a látótávolságon belülre, hogy a fővárosi városvezetésnek állítólag már teljes érvkészlete van a kedvezmény megvonásának tervéhez:

Csökkenő parkolási bevételek

Állandó parkolóhely foglalás, nagyméretű zöld rendszámos luxusautókkal

Aki képes megvásárolni egy méregdrága autót, az legyen hajlandó a parkolásért is fizetni

Le kell szoktatni az embereket az autóhasználatról, inkább tereljük át őket a tömegközlekedésre

Először a plug-inek, utána a többiek

Az egyesület szerint a döntéshozók hatástanulmányok híján, tévesen vonnak le általános érvényű következtetéseket. Amivel csak az a probléma, hogy szabályozás bizonytalansága elhalasztott e-autó vásárlásokhoz vezethet, a várható parkolási szabályzat miatt megszűnő ingyenes parkolás komoly gátat szabhat az e-autók további térnyerésének. Felhívják a figyelmet arra, hogy a zöld rendszámos autók, közel 45 százaléka a fővárosban található. így Budapest esetleges elhamarkodott lépése lavinaszerű módosításokat eredményezhet a többi magyarországi városban is. Azt is mondják, hogy az ösztönző kivezetésére fokozatosan és több lépcsőben szabadna csak sort keríteni. Ugyanakkor nem vitatják, hogy a lépcső első foka a - sokak által csak kamu elektromosnak tartott - plug-in hibridek ingyenes parkolásának megszüntetése lehet. Ugyanakkor esetükben is legalább 1 éves felkészülési időt javasolnak.

Mint ismeretes, a környezetkímélő - vagy annak mondott - zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek éveken keresztül mentesültek a parkolási díjfizetési kötelezettség alól. Ez a fajta gépjárműállomány két év alatt megduplázódott és átlépte az 60.000-es darabszámot, és ennek több, mint a fele tisztán elektromos meghajtású.