2021-ben a friss gyümölcs- és zöldségpiac mérete 75 millió tonna volt, amelyből 11,6 millió tonna Olaszországban, 11 millió tonna Németországban, 10 millió tonna Franciaországban, 9 millió tonna Spanyolországban és 7,2 millió tonna Lengyelországban került termelésre.

Európában a leginkább fogyasztott gyümölcsök az alma, a banán, a narancs, a csemegeszőlő és az őszibarack/nektarin, míg az áfonya az, amely a legdinamikusabban növekszik számos tagállamban, például Németországban és Lengyelországban.

A zöldségek esetében a paradicsom, a káposztafélék, a sárgarépa, az uborka és a paprika a leginkább fogyasztott termékek.

A Freshfel Europe fogyasztási megfigyeléseinek legfrissebb megállapításaiból kiderül, hogy a friss termékek átlagos fogyasztása 2021-ben átlagosan 364 g/fő/nap, ez 10 százalékos csökkenés a korábbi évekhez viszonyítva.

Ezeket a számokat az ezredfordulósok és a legfiatalabb generációk - a jövő fogyasztóinak - alacsony fogyasztása határozza meg. A nehéz gazdasági körülmények között az alacsony jövedelműek fogyasztása is különösen aggasztó.

Az ukrajnai háború miatt kialakult válság súlyosan érinti a fogyasztók vásárlóerejét

A jelentés szerint válság idején a fogyasztók hajlamosak a kevésbé egészséges táplálkozás felé fordulni, amelyről úgy vélik, hogy energiatakarékosabb és olcsóbb élelmiszereket kínál.

Szakértők szerint a fogyasztók tévesen ítélik meg a szupermarketek polcain lévő gyümölcsök és zöldségek árát.

A gyümölcsök és zöldségek a legolcsóbb termékek és vitathatatlan egészségügyi és környezeti előnyökkel rendelkeznek. Más élelmiszer kategóriákkal összehasonlítva a gyümölcs- és zöldségárak emelkedése alacsonyabb volt az átlagos inflációnál.

Az Eurostat felmérése szerint az EU-ban a fogyasztók mindössze 12 százaléka fogyaszt rendszeresen zöldséget és gyümölcsöt, 33 százalékuk pedig csak alkalmanként.

A legnagyobb probléma a következő felnőtt generáció csekély érdeklődése

A jelentés szerint az Y és Z generációra irányuló hatékony promóciós politika, valamint az alfa generáció számára az iskolai oktatási programok alapvető fontosságúak.

Az ágazatnak fontos szerepet kell játszania abban, hogy a fogyasztókat támogassa a friss termékek egészségügyi előnyeivel kapcsolatos tudatosságukban. A kutatás szerint a fogyasztókkal való jobb kommunikáció továbbra is kulcsfontosságú marad, miközben vonzó ízeket, változatos és elérhető termékeket kell kínálni.

A válság jelentősen befolyásolja az étkezési szokásokat

A legfrissebb tendenciák azt mutatják, hogy a fogyasztás szintje csökkenőben van. Az emberek vásárlóerejét az infláció és a magas háztartási energiaszámlák erősen befolyásolják.

Ez megváltoztatta a vásárlási szokásokat, a prémium minőségű és biotermékek helyett az akciók és az akciós árak keresése, valamint a vásárlási mennyiségek csökkenésének iránya lett a meghatározó.

A Freshfel Europe jelentésben szereplő adatok azt is megerősítették, hogy a fogyasztók továbbra is ragaszkodnak a helyi és szezonális termékek vásárlásához, szívesen tájékozódnak az eredetről, a fajtáról, a termelési módról, a fenntartható gyakorlatról és adott esetben az elkészítési vagy fogyasztási tanácsokról is.