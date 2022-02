Bár már a férfi kézilabda-Európa-bajnokságnak is helyet adott, ezidáig nem lehet tudni, hogy ki üzemelteti a 116 milliárd forintért felépített arénát, amelyet a kormány 2020 nyarán a Ferencvárosi Torna Clubnak ajándékozott - olvasható a portálon.

Arra a kérdésre, hogy a kézilabda-Eb idején ki üzemeltette a méregdrága építményt, egyelőre nincs válasz, arra viszont igen, hogy a jövőben ki fogja. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló Ferencvárosi Torna Club decemberben, hat nappal a sportcsarnok átadása után és kevesebb mint egy hónappal a kézilabda-Eb indulása előtt írt ki közbeszerzési eljárást az aréna üzemeltetésére. A nyílt koncessziós eljárásban érvényes ajánlatot mindössze az FTC otthonát, a Groupama Arénát is üzemeltető Sportfive Hungary Kft. adott be, az eljárás nyertesei is ők lettek, tíz éven át ők üzemeltetik, illetve hasznosítják koncessziós keretek között az MVM Dome-ot.

A bontási jegyzőkönyv szerint az üzleti modell alapján kalkulált képzett érték nettó 414,9 millió forint. A komoly nemzetközi referenciákkal rendelkező francia SPORTFIVE EMEA magyar leányvállalata (korábban Lagardere Sports Hungary Kft.) a Creditonline adatai szerint 25 főt foglalkoztat, felügyelőbizottságában ott van Berzeviczi Attila Árpád, az FTC Zrt. igazgatóságának elnöke és Bienerth Gusztáv, a Fradi-cég igazgatóságának tagja, az úszószövetség korábbi, nagyot bukó elnöke is. A futballcsapatot fenntartó FTC Zrt.-n keresztül mindketten kapcsolatban állnak az ugyancsak felügyelőbizottsági tag Kubatov Gáborral, aki a közbeszerzést kiíró Ferencvárosi Torna Club – tehát a sportegyesület, nem a cég – elnökével, aki egyébként a Fidesz pártigazgató-alelnöke.

A Sportfive és a Ferencváros együttműködése nem titok, a Népszava korábbi cikke szerint Kubatov Gábor az MVM Dome tulajdonjogának megszerzése előtt, 2019 utolsó napján egy zárt körű évértékelőn ezt mondta: a Groupama Arénában öt év alatt ezer rendezvényt tartottak, és a nyereséges üzemeltetést látva kérvényezték a magyar államnál a szomszédban épülő, 22 ezres multifunkcionális csarnok üzemeltetési jogának megszerzését is.