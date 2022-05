Egy vállalkozáson 9,6 milliárd forintot vasalna be a NAV: a 2022. első negyedéves adóslistát vezető Python Team Corporations Kft.-nél 3,18 milliárd forint adóhiányt és még kétszer több, 6,41 milliárd forint jogkövetkezményt, azaz bírságot és késedelmi pótlékot állapítottak meg az ellenőrök - derül ki a NAV honlapjáról. (Az adóhiány kétszeresét kitevő adóbírság súlyos jogsértést jelez, az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, nyilvántartások meghamisításával vagy azok felhasználásával függhet össze.)

A nagy összegű adóhiányosok új listájára 58 adózó (35 magánszemély és 23 vállalkozás) neve került fel, összesen 11,8 milliárd forint adóhiánnyal és 17,5 milliárd forint jogkövetkezménnyel. Ebből a cégeknél megállapított adóhiány (be nem fizetett adó) csaknem 8,2 milliárd forint, az egy vállalkozásra jutó átlagos adóhiány 355 millió forint volt.

Mind az adóhiányosok száma, mind az összesített adóhiányuk kevesebb 2022 első negyedévében, mint volt 2021 negyedéveiben (akkor 72 és 80 között változott a számuk, a megállapított adóhiány pedig 13 és 34 milliárd forint közötti összegek voltak – megjegyzendő, hogy a 2021. első negyedéves lista adósainak 34 milliárdos adóhiánya rekordösszeg volt, ami főként a listavezető energiakereskedő 12 milliárdos, valamint további hat cég 1-3,7 milliárdos adóhiányának volt köszönhető.)

A NAV szankciós céllal hossza nyilvánosságra negyedévente azoknak a nevét és elérhetőségeit, akiknél az elmúlt negyedévben nagy összegű (magánszemélyeknél 10 millió forintnál, gazdasági és egyéb szervezeteknél 100 milliónál nagyobb) adóhiányt állapított meg, és azt az adósok nem rendezték a határozatban megszabott határidőig.

A cégadatok szerint a Python Teamet 2020 májusában egy Békés megyei, körösladányi férfi jegyeztette be egy budapesti, VIII. kerületi székhelyszolgáltatós címre, textil-nagykereskedelem fő tevékenységgel, valamint ruházat és lábbeli nagy- és kiskereskedelmére, vegyes termékkörű nagykereskedelemre. A körösladányi férfi 2020 májusában ugyanezekkel a tevékenységekkel még egy céget (Multi Textil Impex Kft.) alapított egy másik, VIII. kerületi székhelyszolgáltatós címre. Semelyik cégnek nincs leadott beszámolója az igazságügyi minisztérium E-beszámoló portálján. A NAV idén januárban, illetve februárban indított végrehajtást a cégekkel szemben, a Multi Textilnek a bíróság a NAV jelzését követően áprilisban elrendelte a kényszertörlését.

Szintén nincs elérhető beszámolója az adóslista második helyezttjének, a kérészéletű, jelenleg törlés alatt lévő Gekko Informatikai Kft.-nek, amelyet 2019 augusztusában hozott létre egy nő számítógép és szoftver nagykereskedelmére. A budapesti, majd pándi székhelyű kft. 2020 novemberében a romániai, nagyszalontai címre bejelentett Horváth Mihályhoz került, akinek további négy, szintén törlés alatt lévő magyarországi vállalkozása van (hozzá került 2020 decemberében Pintácsi Viktória - egykor énekesnő - Vivan-Art Kft.-je is). A NAV 2021 januárjában indított végrehajtást a Gekko ellen.

A magánszemélyek közül a két éllovastól a bírsággal-késedelmi pótlékkal együtt 1,5-1,5 milliárd forintot vasalna be az adóhivatal, ebből a feltárt adóhiány a debreceni listavezetőnél 497 millió, míg a második helyezett móri lakosnál 496 millió forint.

Az iparűzésiadó-mentes Újlengyel egyik székhelyszolgáltatós címére van bejegyezve az azonos tulajdonoshoz tartozó Deposit-Bau Kft. és Deposit-Trans Kft., amelyek 533 millió és 226 millió forint megállapított adóhiánnyal kerültek listára. Mindkét cég 2020 januárja előtt más néven, más tulajdonosokkal működött, majd egy berekfürdői magánszemély nevére kerültek, a fő tevékenységük építőipari gép kölcsönzése lett, és azóta nem adtak le éves beszámolót.

Török kapcsolat

Szintén egy textil-nagykereskedelem fő tevékenységgel bejegyzett vállalkozás vezette a 2021. negyedik negyedéves adóslistát is: a kényszertörlés alatt lévő IDT Logistic Group Zrt., 2,6 milliárd forint adóhiánnyal és 5,5 milliárd forint jogkövetkezménnyel. A társaságot 2019 szeptemberében alapították, textil-nagykereskedelemre, valamint közúti áruszállítás és raktározás tevékenységekkel; a forgalma működésének első három hónapjában jó másfél milliárd forint volt, kötelezettségként 2,2 milliárdot könyveltek el az év végén. Azóta nincs leadott mérlege, többször indult ellene adóvégrehajtás, tavaly novemberben a NAV pénzkövetelés miatt biztosítási intézkedést rendelt el a cégnél.



Az IDT két egykori, több száz, illetve több milliárd forintos forgalmú kapcsolt vállalkozása a hírhedt tatabányai, Komáromi úti cégtemetőben landolt. A cégek két képviselője is köthető két, magyarországi címmel rendelkező, török nevű személyhez - az egyik török szigetszentmiklósi címére jegyezték be 2019-ben az IDT Logistic Group Zrt.-t. A két török 2015-től IDT Global Logistic Kft. néven működtett közúti áruszállító céget, amely azonban kényszertörlés alatt áll, beszámolót nem adott le, 2019-ben szintén fenn volt a NAV nagyadós listáján. A két töröknek összesen egy tucat olyan cége volt már, amely felszámolással vagy kényszertörléssel szűnt meg a Céginfo.hu adatai szerint.