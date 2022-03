A BKV elindította a Metrovagonmas-szerződés első, 283 ezer eurós jóteljesítési bankgarancia-részletének lehívását. A portálnak a BKV-nál megerősítették, csütörtökön egy hosszú videókonferencia-tárgyaláson jelezték az orosz cég vezetőinek, hogy ha nem tudják meghosszabbítani a lejáró bankgaranciákat, akkor a BKV-nak nincs más választása, hogy a lejárat előtt lehívja azokat. A Metrovagonmas vezetői ezt megértették, és nem fogják fel ellenséges lépésnek az aktust.

Mi az a bankgarancia, és mire jó?

Kapcsolódó Nem érkezik alkatrész a folyton elromló orosz metrókocsikhoz

Az orosz Metrovagonmas a felújított metrószerelvények 30 éves működésére vállalt jótállást közjegyzői okiratban. Ugyanakkor 36 hónapos (bizonyos elemek esetében 120 hónapos) jótállást vállalt a szerelvényekre. Ezt több részletben, különböző összegekben nyújtott, folyamatosan megújított bankgaranciával támasztotta alá, amit az UniCredit Banknál vezetett számlán tartott, összesen mintegy 10 milliárd forint értékben.

Ezeket a bankgaranciákat megújították eddig, de az Oroszországot sújtó gazdasági szankciók miatt az utalás lényegében ellehetetlenült, ezért ha a BKV nem akarja, hogy bottal üthesse a lejáró bankgaranciák nyomát, a lejárat előtti utolsó lehetséges időpontban még le kell hívnia őket.

Egyelőre van még elég alkatrész

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a Telexnek azt mondta, bíznak abban, hogy a helyzet megjavul, hiszen a Metrovagonmasnak a tudomása szerint van pénze, csak nem tudja utalni. Ha mégsem oldódik meg a helyzet, a BKV folyamatosan le fogja hívni a lejáró részleteket, és külön számlán elhelyezi őket – hiszen az a pénz arra van, ha a metrókat javítani kell, akkor arra költsék.

Bolla elismerte, hogy a háború miatt az orosz metrók alkatrész-utánpótlásával is gond lehet, egyelőre azonban van még elég alkatrész, idén ez nem okoz problémát. Hozzátette, hogy mivel a 3-as metró felújítása miatt most amúgy is kevesebb metrószerelvény jár, idén nem várható járatkimaradás a felmerülő problémák miatt, de jövőre, a felújítás után beinduló teljes üzemben már lehetnek problémák.